Von Peter Stöger bis zum Fußball-Unterhaus

Werner Zöchling hält im November für den OÖFV wieder Vereinscoaching-Seminare ab

Werner Zöchling Bild:

Was verbindet erfolgreiche Trainer wie Kölns Peter Stöger oder LASK-Coach Oliver Glasner miteinander? Sie alle arbeiten seit Jahren intensiv mit Werner Zöchling zusammen. Am 18. und 25. November ist der Steyrer Psychologe wieder bei den Vereinscoaching-Seminaren des oberösterreichischen Fußballverbands und der OÖ Gebietskrankenkasse zu Gast. Davor gab er den OÖNachrichten ein Interview.

OÖNachrichten: Sie bezeichnen sich selbst als Teamentwickler – was unterscheidet Sie von einem klassischen Mentaltrainer?

Bei der Teamentwicklung gibt es drei Säulen: das Team, die Führungskraft und den Einzelnen. In diesen Bereichen kann man arbeiten, das lässt sich auch auf den Sport übertragen. Während klassische Mentaltrainer auf den kurzfristigen Erfolg gehen, will ich langfristig etwas bewirken. James Holland (Anm.: der Australier spielte früher bei der Austria, jetzt beim LASK) sagte einmal ganz richtig über Mentaltrainer: Wenn du gewinnst, bist du der Guru, wenn du verlierst, bist du nichts. Als Guru sehe ich mich nicht. Ich nehme mich auch nicht so wichtig wie mancher Mentaltrainer.

Im November sind Sie für den OÖ Fußballverband bei Vereinscoaching-Seminaren wieder am Ball – über welche Themen werden Sie referieren?

Die persönliche Entwicklung spielt bei Unterhausspielern wahrscheinlich nicht so eine große Rolle. Was man aber im Amateurbereich genauso gut gebrauchen kann, ist, dass sich jeder Trainer als Führungskraft sehen muss.

Das heißt: Ein moderner Trainer sollte dieses Thema beherrschen?

Nicht nur jeder Trainer, sondern alle, die mit Menschen zu tun haben. Ein Problem ist, dass uns die Thematik Führungskraft nur in der Wirtschaft bewusst ist. Ich war 15 Jahre lang Lehrer und bin erst zum Schluss draufgekommen, dass ich bei diesem Beruf auch Führungsqualitäten brauche.

Wie arbeiten Sie?

Ich reflektiere, unterstütze und gebe Hinweise. Manchmal bin ich auch ein Blender. Das Wichtigste ist aber: Der Spieler muss es annehmen.

Köln oder LASK: Welche Situation ist schwieriger zu bewältigen?

Gar keine ist schwierig. Wenn ich mir die Entwicklung beim LASK seit der Regionalliga ansehe, ist das sensationell. Was Köln geleistet hat, kommt einem Ritterschlag gleich und macht mich besonders stolz: Es gibt kaum Vereine, die nach so vielen Niederlagen weiter an den Coach glauben und dann plötzlich auch wieder gewinnen. Das ist für mich der Beweis, dass der Teamgeist top sein muss.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema