Von 1:0 auf 2:2 in der Nachspielzeit

NAARN. Landesliga: Verrücktes Spiel zwischen Bad Schallerbach und Naarn.

Naarn-Trainer Rainer Friedinger holte auch ohne Aygün gegen Bad Schallerbach ein 2:2-Remis. Bild: Pirkes

Dramatik pur beim 2:2 von Bad Schallerbach gegen Naarn in der Landesliga Ost. Nach 90 Minuten führte Naarn mit 1:0, zudem hatte Schallerbachs Patrick Petershofer Gelb-Rot gesehen. Trotzdem drehten dann die Hausherren binnen drei Minuten einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. In der 98. Minute machte Manuel Bauernberger vom Elfmeterpunkt aber das 2:2. Das Gesprächsthema davor war aber ein ganz anderes: Beide Vereine mussten auf ihre Top-Torjäger verzichten. Der Grund: Sowohl Schallerbachs Miliam Guerrib als auch Naarns Cem Aygün fehlten nach Undiszipliniertheiten gesperrt. Der 29-jährige Angreifer der Mühlviertler wurde nach seiner Spuckattacke auf einen Gegenspieler im Spiel gegen St. Martin/M. für insgesamt vier Spiele gesperrt. Konsequenzen zieht Naarn keine. "Wir haben intern mit Cem alles geklärt", ist für Trainer Rainer Friedinger die Sache vorerst erledigt. Er bleibt auch kommende Saison beim Verein.

Aufgrund einer Tätlichkeit ist auch Schallerbachs Guerrib gerade zum Zusehen verdammt. "Er riss in der Vorwoche gegen Sierning einen Gegenspieler zu Boden, der Referee vermerkte im Spielbericht aber einen Faustschlag", sagt Schallerbach-Trainer Samir Hasanovic. Da man keinen Einspruch gegen die Tätlichkeit einlegte, wird Guerrib auch nächste Woche in Lembach nicht zur Verfügung stehen. Durch das Remis musste Bad Schallerbach die Tabellenführung wieder an die SPG Pregarten abgeben, die St. Magdalena mit 3:2 besiegte. Matchwinner war Florian Peyrl, junges Tormanntalent der Pregartner, der mit tollem Reflex den Erfolg sicherte.

Im Westen feierte Philipp Eder einen gelungenen Einstand bei Sattledt: Nach dem Aus von Bela Hegedüs konnte der Neo-Trainer einen 1:0-Erfolg gegen Schärding bejubeln. Ebenfalls seinen ersten Sieg als Vorchdorf-Coach fuhr Harald Aitzetmüller beim 2:1 gegen Schwanenstadt ein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema