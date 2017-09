Vöcklamarkts Spiel des Jahrzehnts

VÖCKLAMARKT. ÖFB-Cup: Der Regionalligist trifft 33 Jahre nach dem historischen Spiel gegen Rapid jetzt auf die Wiener Austria.

1984 suchten sich die Fans sogar im angrenzenden Wald einen Platz, um das Spiel zu sehen. Bild: UVB Vöcklamarkt

Vergangenen Donnerstag spielte die Wiener Austria gegen den AC Milan auf – am Mittwoch (18.30) sind die Violetten Gast bei der Union Volksbank Vöcklamarkt. Für den Regionalligisten ist es das Spiel des Jahrzehnts. Der Jubel war groß, als man das prominente Los in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zugeteilt bekam. "Das Trainerteam und ich beobachten die Austria insgesamt drei Mal. Die Euphorie ist riesig. 1000 Karten wurden bereits im Vorverkauf abgesetzt. Insgesamt hoffen wir auf 2000 Besucher", freut sich Sportchef Gerhard Schweitzer.

Dass die Partie am Mittwoch nur bei einem Sieg zum "Spiel der Klubgeschichte" wird, hat einen anderen Grund. 1984 war im heutigen Black-Crevice-Stadion wirklich kein einziger Platz mehr frei, als der SK Rapid mit allen Stars anrückte. 3800 Zuschauer wollten damals Hans Krankl & Co sehen. Sportchef Gerhard Schweitzer erinnert sich 33 Jahre später noch daran, als ob es gestern gewesen wäre. "Das Spiel war am Nachmittag, deshalb haben alle Schulen im Bezirk frei bekommen. Ich war der Manndecker von Antonin Panenka. Tor hat er keines gemacht. Mehr sage ich nicht..."

Am Ende gewannen die Hütteldorfer mit Mühe 2:0. Davor hatte Torhüter Karl Vietz die Wiener in der ersten Stunde des Spiels fast schon zur Verzweiflung gebracht. Was erwartet der Sportchef für Mittwoch? "Wir sind top vorbereitet und haben nichts zu verlieren. Es ist ein einmaliges Ereignis für alle Spieler."

So spielten sie 1984

Union Vöcklamarkt – Rapid Wien 0:2 (0:0)

Tore: Willfurth (64.), Kranjcar (85.), Vöcklamarkt: Vietz (66. Nager), Gruber, Hauser, Höfer, Starzinger, Roitinger, Schweitzer, Schrötter, Hoffmann, Maletzky (75. Krammer), Baumann. Trainer: Kutil. Rapid: Feurer; Weber, Lainer, Garger, Pregesbauer, Brucic, Kranjcar, Panenka, Kienast (46. Willfurth), Krankl, Hagmayr (72. Keglevits)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema