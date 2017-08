Vöcklamarkts Goldgriff als Matchwinner

STEYR. Der Aufsteiger besiegte Vorwärts Steyr dank zweier Alin-Treffer 3:1.

Leitner traf zum 1:0 in Steyr. (Moser) Bild: MOSER

"Der Verlierer dieser Partie hat schon ein kleines Problem", hatte Vorwärts-Steyr-Coach Gerald Scheiblehner vor dem gestrigen OÖ-Derby in der Fußball-Regionalliga gegen Vöcklamarkt gesagt. Nach dem 4:1-Auswärtserfolg des Aufsteigers aus dem Hauruckviertel ist der Fehlstart des Scheiblehner-Teams perfekt.

Beim ersten Sieg der Grün-Gelben nach der Rückkehr in die dritte Liga wurde ein Neuzugang zum Matchwinner: Roman Alin – im Sommer von Bezirksliga-Absteiger Bad Goisern aus der sechsthöchsten Spielklasse gekommen, traf doppelt (40., 73.). Zuvor hatte Lukas Leitner Vöcklamarkt in Führung (10.) gebracht, Vorwärts-Stürmer Yusuf Efendioglu gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (13.). Philipp Rensch (79.) machte per Elfmeter den 4:1-Endstand perfekt.

Ebenfalls 4:1 siegten die LASK Juniors OÖ gegen Tabellenführer Gleisdorf. Der von Ried umworbene Lukas Grgic krönte seine starke Leistung mit einem Tor. Die ersten drei Punkte fuhr St. Florian ein: Die Mannschaft von Trainer Mario Messner bezwang Stadl-Paura auswärts 2:0. Zwei Standardsituationen brachten die Sängerknaben auf die Siegerstraße: Timo Streibl (9.) und der eingewechselte Arno Pilz (83.) erzielten die Tore. (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema