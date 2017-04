Vöcklamarkt mit Sportchef Schweitzer zum Schlager

VÖCKLAMARKT. Der Tabellenführer trifft daheim auf Oedt, in der Regionalliga empfängt Gurten im Derby Grieskirchen.

Mit Gerhard Schweitzer als Neo-Sportchef geht die UVB Vöcklamarkt heute in den OÖ-Liga-Schlager gegen Oedt (19 Uhr). Die Rückkehr Schweitzers, der zu Saisonbeginn nach einigen Runden zurückgetreten war, hatte doch überrascht. Ehrenpräsident Gallus Pesendorfer: "Ich konnte seine damaligen Beweggründe verstehen." Deshalb werden jetzt auch die Klubstrukturen umgestellt. Pesendorfer: "Früher ist das Tagesgeschäft immer in unserer Firma abgewickelt worden. Das muss sich ändern." Schweitzer freut sich auf die Aufgabe. "Mein Ziel ist es, auch in der Zukunft noch mehr junge Spieler aus Vöcklamarkt in die Kampfmannschaft zu überführen." Für den Fall, dass Schweitzer wieder einmal als Trainer bei einem anderen Klub einsteigen will, hat Pesendorfer vorgesorgt: "Schweitzer muss die Strukturen so aufbauen, dass sie von seinem Nachfolger später einmal 1:1 übernommen werden können."

Auch Perg im Hoch

Perfekte Strukturen aufgebaut hat man auch bei der Union Perg. Bei der Elf von Erfolgstrainer Gerhard Obermüller liegt der Altersschnitt unter 22 Jahren. Trotz des großen Verletzungspechs hält man auf Platz sechs. "Im Herbst hatten wir noch mehr Ausfälle, aber auch jetzt fehlen mit Hoislbauer und Danninger unsere beiden Stürmer", weiß Sportchef Anton Lausegger vor dem heutigen Heimspiel gegen Bad Ischl (19).

In der Regionalliga kämpft Grieskirchen im Derby bei Gurten darum, den Anschluss an den Vorletzten ATSV Wolfsberg nicht zu verlieren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema