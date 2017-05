Vöcklamarkt kämpft um sein "Finale dahoam"

LINZ. Morgen können die Hausruckviertler bei St. Marienkirchen ins Landescup-Finale einziehen; ein Sieg würde auch ein Heim-Endspiel bringen.

Bierdusche nach dem Schlusspfiff. Bild: Hörmandinger

Auch wenn morgen im Baunti-Landescup das wichtige Halbfinal-Spiel beim Liga-Rivalen St. Marienkirchen ansteht, gab es für die OÖ-Liga-Meisterkicker von Vöcklamarkt nach dem entscheidenden 2:0 gegen St. Martin/M. am Freitag kein Partyverbot. "Wir haben ausgelassen gefeiert. Zuerst mit den Fans am Platz, dann ist intern die Post abgegangen. Diese Feier haben sich alle im Verein verdient", sagte "Partybiest" und Meister-Trainer Jürgen Schatas. Bis gestern bekamen seine Kicker grünes Licht für den Feier-Marathon – am Nachmittag begann mit einem eigenständigen Laufprogramm die Vorbereitung für das Pokal-Duell.

Spuren hat die Meisterfeier bei einigen Kickern aber sicher hinterlassen: Der Italiener Mattia Olivotto war nicht der Einzige, der sich eine neue Haarfarbe – natürlich in Grün-Gelb – verpassen ließ. Es war eine echte Traumsaison: Die Vöcklamarkter Mannschaft, die zwischenzeitlich saisonübergreifend sogar 29 Partien ungeschlagen blieb, übernahm am siebenten Spieltag zum ersten Mal die Tabellenführung – und wird sie bis zum Saisonende nicht mehr hergeben. Einen so dominanten Meister gab es schon lange nicht mehr. Das belegen auch die Statistiken: Fünf Spiele vor dem Saisonende stand in den vergangenen zehn Jahren noch nie ein Team als OÖ-Liga-Meister fest.

"Finale dahoam" als Zuckerl

Die Kicker um Kapitän Thomas Laganda haben aber noch lange nicht genug. Der OÖ-Liga-Punkterekord – Stadl-Paura holte in der Saison 2014/2015 68 Zähler – ist greifbarer denn je. Im Auge hat der OÖ-Liga-Champion auch das Double. Bereits morgen könnte man mit einem Sieg bei St. Marienkirchen in das Landescup-Finale einziehen.

Ein zusätzliches Zuckerl: Jene Mannschaft, die das morgige Halbfinale gewinnt, darf auch das Endspiel austragen. Weil sich Oedt nicht für die Austragung des Endspiels beworben hatte, sind nur noch Vöcklamarkt und St. Marienkirchen als Spielorte im Rennen. Schatas: "Ein Finale dahoam wäre die Krönung dieser Traumsaison."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema