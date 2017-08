Vöcklamarkt gelang erster Heimsieg in der Regionalliga

VÖCKLAMARKT. Regionalliga: Die Hausruckviertler gewannen dank toller zweiter Hälfte gegen Stadl-Paura 4:0.

Wird das Vöcklamarkter Black-Crevice-Stadion jetzt auch in der Fußball-Regionalliga wieder zu einer echten Festung? Gestern gelang den Hausruckviertlern mit dem 4:0 im OÖ-Derby gegen Stadl-Paura der erste Heimsieg in dieser Saison. Dank einer furiosen zweiten Halbzeit ging das Team von Trainer Jürgen Schatas als verdienter Sieger vom Platz: Alle vier Tore – Olivotto (48., 77.), Kirnbauer (58.) und Höltschl (75.) trafen für die Hausherren – fielen im zweiten Durchgang.

Endlich wieder anschreiben konnte St. Florian: 0:0 gegen Kalsdorf. OÖ-Rivale Vorwärts Steyr gastiert heute (18) in Kalsdorf. "Es wird nicht einfach, sie haben einige Ex-Profis in ihren Reihen", sagt Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner.

Lokal-Derby der Überläufer

Der eine spielte acht Jahre lang in Grieskirchen, der andere kickte in der Vorsaison noch bei St. Marienkirchen. Heute (17 Uhr) treffen die Überläufer Roland Meister und Thomas Stadler beim Derby in der OÖ-Liga zwischen Grieskirchen und St. Marienkirchen auf ihre Ex-Vereine. "Ich bin gespannt, ob sich Roland heute mit uns in der Gäste-Kabine umzieht", schmunzelte St. Marienkirchen-Coach Jürgen Aschauer.

Die erste Saisonniederlage musste Gmunden gestern bei Edelweiß Linz (1:2) hinnehmen. Einen Schock gab es für das Team aus dem Salzkammergut schon vor dem Anpfiff: Top-Torjäger Richard Veverka fiel aufgrund eines Blinddarm-Durchbruchs aus. (rawa)

