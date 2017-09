Viel Lob für den OÖ-Fußballverband

GMUNDEN. Gerhard Götschhofer wurde am Wochenende als OÖFV-Präsident einstimmig bestätigt.

Volles Haus in Gmunden Bild: Lui

"Ich bin gerührt", sagte Gerhard Götschhofer nach seiner Wiederwahl als Präsident des OÖ-Fußballverbandes bei der ordentlichen Hauptversammlung am Samstag. Der 59-jährige Jurist wurde einstimmig für eine weitere Amtsperiode als Verbandsoberhaupt bestätigt. Von den 371 OÖ-Unterhausvereinen Oberösterreichs waren im Toscana Congress in Gmunden Vertreter von 302 Klubs anwesend – sie alle hoben für den gebürtigen Vorchdorfer ihre Stimmkarte in die Höhe.

"Ich hoffe, ich kann das Vertrauen erfüllen", sagt Götschhofer, der lange überlegt hatte, ob er sich noch einmal einer Wiederwahl stellen soll. "Es ist kein Geheimnis, dass ich lange darüber gegrübelt habe. Die neuen Strukturen ermöglichen es mir aber", spricht der OÖFV-Präsident die Neuausrichtung mit zwei Verbandsdirektoren an.

Lob für die Entwicklungen beim oberösterreichischen Verband gab es auch von ÖFB-Präsident Leo Windtner, der – neben den acht weiteren Präsidenten der Landesverbände, LASK-Vize Thomas Kern, Ried-Boss Roland Daxl, Blau-Weiß-Chef Walter Niedermayr sowie Landesrat Michael Strugl – im Salzkammergut dabei war. "Oberösterreich ist eine der maßgeblichen Säulen beim ÖFB. Hier wird extrem gute Arbeit geleistet."

Auch Marcel Koller, der scheidende Teamchef Österreichs, wurde zum Thema gemacht. "Er hat dem Fußball in diesem Land einen neuen Stellenwert verliehen. Wir haben die Lage aber nüchtern analysiert und sind zu diesem Entschluss gekommen." Vielleicht sollte der OÖFV mit der Suche eines Nachfolgers beauftragt werden – dort haben nämlich gerade sämtliche strategischen Entscheidungen Hand und Fuß...

