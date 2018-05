Verliert die OÖ-Liga ihren zweiten Aufstiegsplatz?

LINZ. Kapfenberg als neuer Regionalliga-Kandidat; Oedt nach 2:0-Sieg auf Titelkurs.

Wallern um Edin Hodzic (li.) verlor beim 0:2 in Oedt auch Platz zwei. Bild: Mewa

Wird in der OÖ-Liga jetzt doch alles anders? Vor wenigen Wochen noch durfte man sich über einen zweiten Aufstiegsplatz in die Regionalliga Mitte freuen, weil aus der Regionalliga vier anstelle der bis dahin fixierten drei Mannschaften aufsteigen dürfen. Jetzt wackelt der zweite OÖ-Platz aber aus einem anderen Grund wieder. Mit dem Kapfenberger SV wurde einem Zweitligisten die Lizenz für die kommende Saison in erster Instanz nicht erteilt. Die Chancen stehen auch nicht besonders gut, dass sich dies in den nächsten beiden Instanzen ändert.

Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kapfenberger um Aufnahme in die Regionalliga Mitte ansuchen und dafür auch die Zustimmung erhalten werden. Das bedeutet automatisch, dass die Regionalliga in diesem Fall plötzlich wieder aus 17 statt der bis jetzt 16 Mannschaften besteht. Das Regulativ ist klar. Es würde sicher keinen zusätzlichen Absteiger aus der Regionalliga geben, sondern den zweiten Aufsteiger aus Oberösterreich erwischen. In weiterer Konsequenz würde auch der beste Zweitplatzierte der Landesligen (West oder Ost) nicht mehr aufsteigen dürfen.

Oedt-Sieg im Schlager

Weil Wallern beim OÖ-Liga-Schlager gegen Tabellenführer Oedt 0:2 verlor, hätte den zweiten Aufstiegsplatz momentan WSC/Hertha Wels (5:2 bei Grieskirchen) inne. Die Askö Oedt nähert sich nach den Toren von Markovic und Vujanovic hingegen mit großen Schritten dem Meistertitel.

