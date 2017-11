Verliert Vorwärts Steyr Scheiblehner ablösefrei?

LINZ. Blau-Weiß Linz spricht heute mit Vorwärts-Trainer.

Gerald Scheiblehner Bild: GEPA

Geht die Trainersuche bei Fußball-Erste-Liga-Klub Blau-Weiß Linz in den Endspurt? Laut OÖN-Informationen muss Gerald Scheiblehner, Noch-Trainer von Regionalligist Vorwärts Steyr, nur noch "Ja" sagen. Heute gibt es ein erstes Treffen zwischen dem 40-Jährigen und Blau-Weiß-Sportchef David Wimleitner. Hinter den Kulissen ist bereits durchgesickert: Scheiblehner ist in Vorstands-Kreisen der absolute Top-Favorit auf den Trainer-Posten beim Stahlstadtklub.

Jetzt geht es nur noch darum: Will Scheiblehner seine erfolgreich geformte Mannschaft in Steyr überhaupt für die blau-weiße Baustelle aufgeben? Ein langfristiger Vertrag könnte ihm die Entscheidung erleichtern. Was zudem für ein Engagement spricht: Scheiblehner wäre wieder in seiner Heimat in Linz, könnte sich den Traum vom Profi-Trainer erfüllen. Eine mögliche Ablöse würde ebenfalls kein Stolperstein sein: Scheiblehner hat beim Drittligisten zwar einen Vertrag bis 2020, besitzt aber eine Ausstiegsklausel. Wenn ein Profi-Klub anklopft, kann er den Klub ablösefrei verlassen. Weitere Blau-Weiß-Kandidaten: Ex-Kapfenberg-Coach Abdulah Ibrakovic sowie Jochen Fallmann.

Für Vorwärts Steyr wäre ein Abgang des Erfolgstrainers jedenfalls in der aktuellen Phase ein großer Rückschlag. "Das würde uns wie eine Keule treffen", sagt Präsident Reinhard Schlager. Die Hoffnung auf einen Verbleib hat er noch nicht aufgegeben: "Gerald hat in Steyr so viel aufgebaut und weiß, was er an der Vorwärts hat."

Ried im zweiten Viertel top

Während die Linzer im zweiten Saisonviertel lediglich zwei Punkte geholt haben – und damit in diesem Zeitraum das mit Abstand schwächste Team der Liga sind – sammelten die Kicker der SV Guntamatic Ried 22 Punkte. Mit dem 2:0 gegen Kapfenberg fixierten die Innviertler den Herbstmeistertitel. "Wir müssen einfach so weitermachen. Wir haben ein unglaubliches zweites Quartal gespielt. Wir haben noch zwei wichtige Spiele. Schöner als der Herbstmeister ist für mich der Winterkönig", sagt Manager Franz Schiemer. Auch Ried-Torjäger Thomas Fröschl ist dieser Titel nicht so wichtig: "Wir wollen die große Schale, wir wollen Meister werden. Das ist quasi nur ein kleiner Zwischenstopp."

