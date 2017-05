Verfolger bleiben dran

LINZ. Dietach und St. Magdalena mit 3:0-Erfolgen, Schwertberg muss absteigen.

St. Magdalena bleibt mit dem Sieg gegen Rohrbach an Leader ASK St. Valentin dran. Bild: Mewa

Mit zwei Siegen war der ASK St. Valentin meisterlich in die englische Woche gestartet, in Naarn schaute aber nur ein Zähler heraus. "Wir haben unsere Chancen nicht genützt", resümiert Harald Guselbauer. Der Sportchef ist aber weiter zuversichtlich: "Der größere Druck liegt bei den Verfolgern, die sind verdammt dazu, zu gewinnen."

Diese Runde klappte das auch: Sowohl Dietach (gegen Schwertberg) als auch St. Magdalena (gegen Rohrbach) gewannen klar mit 3:0. Für Schwertberg bedeutet das den fixen Abstieg in die Bezirksliga. "Wir können damit umgehen, werden vermehrt mit dem eigenen Nachwuchs in die nächste Saison gehen", erklärt Schwertberg-Sportchef Franz Wurm.

Nicht mehr um den Liga-Verbleib zittern muss Freistadt: Mit drei Treffern brachte Michael Würzl die Mühlviertler zurück auf die Siegerstraße. "Wir konnten das Abstiegsgespenst endgültig überwinden. Umso schöner, wenn man selber drei Tore schießt", so der Hattrick-Schütze.

Im Westen feierte Tabellenführer Andorf einen knappen, aber umso wichtigeren Sieg in Braunau (3:2). Der Zweikampf um den Titel spitzt sich zu, nächste Runde kommt es zum Schlager gegen den Zweiten Pettenbach. Die Waldhör-Elf gewann gestern gegen Bad Wimsbach 5:0 und liegt nur einen Zähler zurück. "Für den Verlierer wird es schwer", ist sich Andorf-Coach Bernhard Straif sicher. Vor dem direkten Duell ist man im Innviertel guter Dinge: "Die Spieler glauben langsam selber auch an den Aufstieg und sind heiß."

