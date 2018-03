"Vereinscoaching" beeindruckt sogar DFB

KÖLN. OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger referierte in Köln über das Erfolgsmodell.

DFB-Vizepräsident Frymuth und OÖFV-Direktor Oberndorfinger Bild: Privat

Man soll sich immer nach den Besten orientieren. Das trifft auch auf den OÖ-Fußballverband zu. Kurios aber, wenn in diesem Fall der OÖFV dem DFB, dem größten Sport-Fachverband, um Welten voraus ist.

Der Dachverband von 26 Fußballverbänden mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern zeigt sich nämlich beeindruckt vom Erfolgsmodell "Vereinscoaching". Das geht sogar so weit, dass OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger den wichtigsten Fußball-Herren des Nachbarlandes in den vergangenen Tagen das Erfolgsformat aus Oberösterreich bei einer DFB-Tagung für Vereinsberatung in Köln näher vorstellen durfte. "Die Tatsache, dass der OÖFV sein Vereinscoaching beim DFB präsentieren durfte, ist eine Art Ritterschlag für uns", sagt Oberndorfinger.

Vor Mitgliedern der DFB-Kommission für Vereinsberatung, die aus allen Landesverbänden Deutschlands kamen, sowie DFB-Vizepräsident Peter Frymuth referierte der 33-jährige Kremsmünsterer eine Stunde lang über die Eckpunkte und Erkenntnisse aus vier Jahren Vereinscoaching. Neben dem Grundkonzept, der Struktur und den diversen Maßnahmen, die der OÖFV seit 2014 im Vereinscoaching gesetzt hat, waren vor allem die Erfolgsstorys das Thema.

Nicht nur aus Deutschland gibt es Lob – auch bei den oberösterreichischen Unterhausvereinen wird das Vereinscoaching sehr geschätzt. In vier Jahren wurden bei 177 Veranstaltungen 5613 Teilnehmer von 311 OÖ-Fußballvereinen geschult. Mit dem DFB kam am vergangenen Wochenende ein neuer ganz großer Fan dazu...

Der nächste Workshop findet am Mittwoch (18.30) in Bad Wimsbach statt. Unter dem Titel "Tatort Sportplatz" geht es um Prävention von Einbruch und Diebstahl. Anmeldungen: www.vereinscoaching.org

Vereinscoaching

Der OÖFV unterstützt seine Vereine gratis mit einem nachhaltigen Coachingmodell, das sich an den Bedürfnissen der Vereine orientiert. Dieses Projekt bedeutet eine fachliche Betreuung auf allen Ebenen wie Recht, Finanzen, Organisation, EDV, Marketing, Vereinsumfeld, Gesundheit, Soziales und Sport und hat die Weiterentwicklung der Vereine zum Ziel.

