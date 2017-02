Vereinscoaching: Tosender Applaus für Stefan Reiter

KREMSMÜNSTER. Bei der Vereinscoaching-Tagung des OÖ-Fußballverbands am vergangenen Wochenende waren neben den bekannten Referenten um Top-Referee Oliver Drachta oder Soziologe Werner Zöchling auch Ex-Ried-Sportchef Stefan Reiter zu Gast.

Stefan Reiter hielt einen Impulsvortrag zum Thema "Lebensschule Fußball" Bild: OÖFV/Lui

Sichtlich gerührt war Stefan Reiter bei der Vereinscoaching-Tagung des OÖ-Fußballverbands am Samstag im Hotel Schicklberg in Kremsmünster. Es war sein erster Auftritt als ehemaliger Ried-Manager – aber bestimmt nicht sein letzter. Denn der 56-Jährige lässt sich trotz der Ausbootung beim Bundesligisten nicht unterkriegen. Vor rund 200 Teilnehmern war Reiter neben Referenten wie Top-Referee Oliver Drachta oder Soziologe Werner Zöchling beim Verbands-Workshop der Star-Gast, erhielt tosenden Applaus.

Auch wenn er vor seinem Impulsvortrag zum Thema „Lebensschule Fußball“ gestand: „Seid mir nicht böse, ich hatte in den vergangenen Tagen einiges um die Ohren und kaum Zeit, mir Gedanken über meinen Vortrag zu machen.“ Trotzdem dachte der Profi und Fachmann nicht an eine Absage. „Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht.“ Dabei plauderte der langjährige „Mister Ried“ nicht nur über die Anfänge seiner Funktionärskarriere, als er vor mehreren Jahrzehnten den Unterhaus-Klub und Heimatverein Utzenaich als Vorletzter in der 2.Klasse als Sektionsleiter übernommen hatte und in den weiteren Jahren in die Bezirksliga führte. „Ich komme von der Basis wie ihr. Es ist wichtig, dass wir als Botschafter des Fußballs auftreten.“

Dem runden Leder will Reiter auch nach den Negativ-Erlebnissen zuletzt erhalten bleiben. Vorerst legt er aber eine Pause ein: „Ich hatte in diesem Saisonabschnitt die letzten 20 Jahre nicht länger Urlaub als eine Woche. Jetzt werde ich für das Spazierengehen bezahlt. Das ist einmal eine neue Erfahrung. Ich freue mich auf die Zeit mit meiner Familie“, nimmt es der Langzeit-Sportchef mit Humor. Nicht nur dafür gab es Applaus. Auch für seine offene Art und seine bewiesenen Handschlag-Qualitäten. Auf die Ried zum Unverständnis vieler freiwillig verzichtet…

Mehr als 400 Teilnehmer

Aus allen Regionen des Bundeslandes strömten Trainer, Funktionäre und andere Vereinsangehörige von Oberösterreichs Amateurklubs zur Vereinscoaching-Tagung nach Kremsmünster. Der OÖ-Fußballverband und die OÖ Gebietskrankenkasse organisierten den Fortbildungstag bereits zum dritten Mal. Von den Vereinen wird dieses Angebot angenommen: Bei den sieben Workshops wurden 429 Teilnehmer gezählt.

