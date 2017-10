Verband greift durch: 25 Spiele Sperre

LINZ. Nach Eklat bei Reservespiel Stahl gegen Babenberg.

Nach dem Skandal in der Vorwoche im Reservespiel der 2. Klasse Mitte zwischen Stahl Linz und Babenberg hat der Strafsenat des OÖ-Fußballverbands jetzt ein Urteil gefällt. Was war passiert? Bei 4:2-Führung für die Hausherren hat Babenberg-Keeper Peter Wasner in der 78. Minute den Ball gefangen, Stahl-Stürmer Adjin Rexhepi trat nach. Als Reaktion warf Wasner dem Stahl-Kicker den Ball ins Gesicht – eine Rauferei war die Folge. Wenig später brach der Schlussmann der Gäste bewusstlos zusammen und musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Strafausschuss griff vor allem gegen zwei Stahl-Spieler hart durch: Ajdin und Florent Rexhepi (Stahl Linz) bekamen acht Spiele aufgebrummt – Babenbergs Nicolas Stevenson bekam eine Sechs-Spiele-Sperre. Torhüter Wasner muss drei Spiele zuschauen.

"Das ist etwas unverhältnismäßig. Vor allem unser Verteidiger Stevenson wollte nur schlichten", sagte Obmann Hörmedinger. Aber auch für Stahl-Linz-Reserve-Trainer Haki Haliti ist die Sperre zu hoch: "Einer unserer beiden beteiligten Spieler war nur Opfer. Wir werden aber nicht Protest einlegen und das Urteil annehmen." Die einzig gute Nachricht: Torhüter Wasner konnte nach drei Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. (ram)

