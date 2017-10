Vater und Sohn vereint

BRAUNAU. Trainer Roumen Balinski und Sohn Krasimir harmonieren bei Braunau.

Braunau (li.) ist im Westen gut unterwegs. Ein Grund: Die Vater-Sohn-Beziehung im Hause Balinksi harmoniert prächtig. Bild: Hatheuer

Der Vater als Trainer, der Sohn als Spieler: Immer wieder kommt es im Fußball-Geschäft zu so einer Konstellation. Auch Landesliga-West-Klub FC Braunau baut seit Sommer auf so ein erfolgreiches Familien-Gespann. Roumen Balinski übernahm den Verein als Trainer, sein erst 17-jähriger Sohn Krasimir wirbelt im Mittelfeld. Und das mit Erfolg: Die Innviertler liegen nach dem 1:1 gegen Pettenbach auf Platz zwei. "Technisch ist er sogar besser, als ich je war" lobt der Braunau-Coach – der in seiner aktiven Karriere für die Zweitligisten Braunau und Vorwärts Steyr kickte – seinen Rohdiamanten. Der Jungspund kam in dieser Saison bereits auf zehn Einsätze – mit Braunau will er bis zur Winterpause in den Top Drei landen. Wie das funktionieren soll? "Mit meinem Papa als Vorbild natürlich", grinst Youngster Krasimir Balinski.

Pregarten neuer Leader

Nicht so glücklich war man am Wochenende in Sattledt: Aufgrund starker Windböen entschied Schiedsrichter Klaras, die Partie gegen Altheim nach einer Viertelstunde abzubrechen. "Es gab ein Gespräch mit Kapitänen und Trainern, keiner der beiden Seiten wollte abbrechen", war Sattledts Sektionsleiter Klaus Eder nicht glücklich über den Abbruch.

Im Osten drehte sich alles um den großen Schlager zwischen SPG Pregarten und Bad Schallerbach. Das Team von Trainer Wolfgang Gruber löste den OÖ-Liga-Absteiger mit einem 6:1-Erfolg an der Spitze ab. "Bad Schallerbach hat bisher erst acht Gegentreffer hinnehmen müssen, gegen uns gleich sechs", freute sich Pregarten-Obmann Martin Brandl. Bad-Schallerbach-Sportchef Harald Ruckendorfer: "Bei uns hat sich ein kleiner Schlendrian eingeschlichen. Vielleicht liegt es uns ja, nicht immer der Gejagte zu sein."

