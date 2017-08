Unterhaus-Start: "Immer ein Leiberl" feiert sein zehnjähriges Jubiläum

LINZ. Das beliebte Gewinnspiel von OÖN, Sparkasse OÖ und ERIMA geht in seine zehnte Saison.

Sparkasse OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub (re.) und OÖNachrichten-Chefredakteur Gerald Mandlbauer Bild: Weihbold

Aller guten Dinge sind zehn! Wenn am Wochenende im oberösterreichischen Unterhaus wieder König Fußball regiert, startet mit dem Ankick auch die Aktion "Immer ein Leiberl" von den OÖNachrichten, der Sparkasse OÖ und ERIMA. Das Besondere: Das Nachwuchsgewinnspiel feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum.

Mehr als 5000 Trikots und 300 Bälle wurden in den vergangenen zehn Jahren an die Gewinner-Vereine übergeben – "Immer ein Leiberl" etablierte sich als Fixpunkt in der Unterhaus-Saison. "Der Fußball ist in allen Gemeinden ein Thema. Sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen, ist der Sparkasse OÖ ebenso ein besonderes Anliegen", sagt Sparkasse OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub. Der Doppelpass mit ERIMA, dem zweiten starken Partner im Bunde , funktioniert prächtig. "ERIMA steht für eine langfristige Partnerschaft. Wir investieren gerne in den Nachwuchs", sagt ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims.

Wenn am Montag die Unterhaus-Beilage in den OÖNachrichten erscheint, kann im Jubiläumsjahr wieder online um Trikots abgestimmt werden. Auf nachrichten.at/unterhaus können Sie von Montag bis Mittwoch (bis 16 Uhr) Ihren Lieblingsverein zum Sieg "klicken". Der Gewinner erhält 15 Trikots und einen Matchball.

Viel Glück beim „Klick“

Nicht nur bei den Unterhaus-Stürmern sind ab dem Wochenende gutes Timing und Augenmaß gefragt – auch die fotografierenden „Scharfschützen“ unter den Zuschauern können gewinnen. Die OÖNachrichten und die Sparkasse Oberösterreich prämieren den besten „Schnapp-Schuss“ wieder mit einem attraktiven Sport-Preis.

So funktioniert das Schnapp-Schuss-Gewinnspiel: Rund 70.000 Fans gibt es wöchentlich auf Oberösterreichs Plätzen im Fußball-Unterhaus. Viele der begeisterten Anhänger sind mit einer Kamera ausgerüstet. Laden Sie Ihr bestes Fanbild von einer aktuellen Partie aus dem oö. Unterhaus auf nachrichten.at/unterhaus hoch.

Eine Fachjury wählt aus den eingeschickten Fotos jede Woche ein Siegerbild aus. Dem Gewinner winkt die Veröffentlichung seines Fotos in der Unterhaus-Beilage. Am Saisonende wird noch einmal abgerechnet und der beste „Schnapp-Schuss“ prämiert.

Spiel der Woche: FC Dardania startet mit einem Auswärtsspiel

Der FC Dardania hat in diesem Sommer ein Ansuchen um Aufnahme als ordentliches Mitglied beim OÖ-Fußballverband gestellt. Weil der Linzer Klub alle Auflagen erfüllen konnte, wurde der Verein in der 2. Klasse Mitte eingegliedert. Am morgigen Sonntag (17 Uhr) gibt das Team von Trainer Enver Gashi seine Premiere im Unterhaus. Auswärts bei Chemie Linz steigt das erste Spiel. Das ist gleich ein echtes Derby: Beide Sportplätze sind nicht einmal einen Kilometer von einander entfernt. Die OÖNachrichten werden beim Auftakt des neugegründeten Vereins dabei sein – und im ersten „OÖN-Spiel der Woche“ am Montag in der Unterhaus-Beilage ausführlich darüber berichten.

Die Unterhaus-Beilage: Ab Montag wieder in den OÖNachrichten

1 Goldener Schuh – Die Jagd nach der beliebten Trophäe für den besten Torjäger im Unterhaus ist eröffnet. Wer wird in der Saison der Nachfolger von Vorjahressieger Mario Petter (ATSV Stadl-Paura)?

34 Ligen – von der Regionalliga über die OÖ-Liga bis hinunter in die 2. Klasse – werden im OÖN-Unterhaus ins Blatt gerückt. Dazu kommen noch Tabellen und Berichte vom oberösterreichischen Frauen-Fußball. Ein Novum: Der Hype rund um den Frauen-Fußball wird ab dieser Saison auch im OÖN-Unterhaus verstärkt genützt. Eine neue Damen-Rubrik soll in jeder Beilage am Montag zum Fixpunkt werden.

26 Top-Spiele – Die OÖN wählen wöchentlich einen Unterhaus-Schlager aus, über den im „Spiel der Runde“ berichtet wird. Unter unterhaus@nachrichten.at können Sie wichtige Spiele Ihrer Heimatvereine vorschlagen.

11 der Runde – Die OÖ-Liga ist die höchste Amateurliga Oberösterreichs, und es ist für jeden Kicker eine Ehre, in der Elf der Runde dabei zu sein. Die OÖNachrichten-Redaktion kürt jede Woche die beste Elf des Spieltags.

60.398 aktive Kicker sind Woche für Woche im Unterhaus auf Ballhöhe. Das betrifft nicht nur Spieler im Erwachsenenbereich, sondern auch im Nachwuchs. Davon sind 3466 weiblich. Bei den Frauen gab es allein innerhalb dieses Jahres einen Zuwachs von sieben Prozent.

4.214 Teilnehmer konnte das Vereinscoaching-Projekt des OÖ. Fußballverbands seit dem Start 2014 verbuchen.

344 Schiedsrichter gibt es in ganz Oberösterreich. Ohne sie geht gar nichts.

