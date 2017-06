Unterhaus Berger vor Rückkehr?

LINZ. Einst holte er mit Pasching den Cupsieg, jetzt soll der Torhüter nach Oberösterreich zurückkehren.

Hans-Peter Berger (Gepa) Bild: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Sieht man den früheren LASK-, Ried- und Pasching-Torhüter Hans-Peter Berger bald wieder in Oberösterreich? Der 35-jährige Schlussmann, der heuer mit dem SV Grödig den Meistertitel in der Regionalliga West geholt hat, wird nicht bei den Salzburgern bleiben. "Es zieht mich beruflich immer öfter weg von Salzburg. Deshalb ist Oberösterreich ein heißes Thema. Es gab bereits einige Gespräche, ich warte aber noch etwas ab. Sport und Beruf müssen vereinbar sein", verrät Berger, der beruflich ein ganz spannendes Projekt in Angriff genommen hat: Er arbeitet für das Österreichische Olympische Komitee. Auf der Crowdfunding-Plattform "I believe in you" betreut er jene Sportler, die große Ziele vor sich haben, bei den Förderungen durch Bund und Land aber nicht so gute Karten haben.

