"Unser Ziel ist es, den Vereinsfunktionären zu helfen"

LINZ. Hauptversammlung des OÖ-Fußballverbandes am Samstag, Professionalisierung wird fortgesetzt.

V. l.: R. Koch, R. Oberndorfinger (Lui) Bild: Foto Lui

Am Samstag wird Gerhard Götschhofer bei der Jahreshauptversammlung des oberösterreichischen Fußballverbands in seiner Funktion als Präsident bestätigt werden.

Die Weichen für die Zukunft sind bereits gestellt. Der Verband wird auf noch professionellere Beine gestellt. Götschhofer: "Für einen modern denkenden Menschen ist das nicht revolutionär, sondern selbstverständlich. Der Verband ist noch immer ein Verein mit einem Obmann. Es ist wichtig, dass die wichtigsten Agenden in die Hand der hauptamtlichen Mitarbeiter gelegt werden." So werden die Kommissionen Finanz & Organisation sowie Infrastruktur aufgelöst.

Mit Raphael Oberndorfinger und Raphael Koch verfügt der OÖ-Fußballverband über zwei Direktoren, die sich auch für die kommenden Jahre einiges vorgenommen haben. Oberndorfinger: "Unsere Hauptaufgabe ist es, den Funktionären in den Vereinen zu helfen. Dabei geht es nicht um ein Geschenk oder eine Ehrung, sondern um Hilfestellungen in der täglichen Arbeit." In den Vereinen wird es immer schwieriger, ehrenamtliche Funktionäre zu finden, beziehungsweise die Kompetenzen auf mehrere Personen aufzuteilen.

Trainerausbildung hervorragend

In den vergangenen vier Jahren wurde intern vieles verbessert. "Die Trainerausbildung unter der Führung von Thomas Weissenböck ist nur ein Beispiel. Die Rückmeldungen der Teilnehmer sind hervorragend. Vor allem deshalb, weil die Anforderungen wirklich hoch sind, und die Qualität dadurch automatisch steigt", bestätigt OÖFV-Direktor Raphael Koch.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema