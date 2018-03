Union St. Florian: Basisarbeit für neuen Trainer

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Gerhard Lindinger kehrte in der Winterpause nach fünf Jahren zu seinem Ex-Verein St. Florian zurück – bis Sommer arbeitet er in Doppelfunktion.

Gerhard Lindinger Bild: Foto Lui

Geplant wäre gewesen, dass der bisherige St.-Magdalena-Trainer die Funktion des sportlichen Leiters ab Sommer bei den Sängerknaben übernimmt. „Eigentlich wollte ich als Trainer zurücksteigen“, sagt Lindinger. Nach dem Abgang von Mario Messner in der Winterpause, den es zu regionalliga-West-Klub Grödig zog, übernimmt Lindinger bis Sommer aber auch diesen Posten bei den Florianern.

Auf großartige Kaderänderungen hat der Neo-Trainer trotz fast aussichtsloser Tabellenposition aber verzichtet. „Sportlich ist es fast unpackbar die Liga zu halten, noch dazu weil sich einige Konkurrenten wegen der anstehenden Ligareform noch einmal extra verstärkt haben“, so Gerhard Lindinger. Die Kaderzusammenstellung wird im Sommer mit dem neuen Trainer gemeinsam abgestimmt. „Sollten wir absteigen, und danach sieht es aus, ist aus heutiger Sicht der Wiederaufstieg nicht das primäre Ziel. Ich will einfach an der Basis arbeiten, den Verein wieder dorthin bringen wo er war“, hat der 46-Jährige klare Vorstellungen. Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls vorhanden. „Wir haben tolle junge Spieler, eine Anlage mit zwei Plätzen und super Infrastruktur zur Verfügung“, ist Lindinger zuversichtlich.

Die sechs-wöchige Vorbereitung nutzte der neue Trainer vor allem um die Mannschaft zu einer Einheit zu formen. „Die Mannschaft wird enger zusammenrücken, und bisher ziehen alle voll mit“. Aber auch am Platz hat Lindinger bereits Potential nach oben erkennen können. „Zu Beginn waren noch einige Baustellen offen, so hat uns die physische Verfassung einiger Spieler etwas erschrocken. Auch was Spieltaktik und Trainingsmethodik betrifft haben wir Veränderungen vorgenommen“, erklärt der Coach, der die Mannschaft mit dem ebenfalls neuen Co-Trainer Bernhard Plöchl bereits auf den Gegner der ersten Frühjahrsrunde vorbereitet. „Gegen Stadl sind wir gleich voll gefordert“.



Die OÖN-Prognose:

Für St. Florian wird es quasi unmöglich, das Wunder Klassenerhalt noch zu schaffen. Auch im Klub hat man sich nach vielen Jahren in der dritten Liga bereits mit einem Neuanfang in der OÖ-Liga abgefunden. Einziger Funken Hoffnung: Sollten im Sommer aufgrund der Ligen-Reform vielleicht doch mehr als drei Mannschaften aus der Regionalliga Mitte aufsteigen dürfen, könnte das auch Auswirkungen auf mögliche abstiegsbedrohte Teams haben.



Transfers:

Zugänge: -

Abgänge: Ron Dolzer (Freistadt)



Die Wunschelf:

D. Leonhartsberger; Streibl, Oismüller, Matesic, Winkler; Falkner, Stankovic, Schneider, Kadic, M. Leonhartsberger; Bytyci



Die Testspielergebnisse:

Doppl-Hart : Union T.T.I. St. Florian 0:2

ASKÖ Oedt : Union T.T.I. St. Florian 9:2

St. Peter/Au : Union T.T.I. St. Florian 3:1

SKU Amstetten : Union T.T.I. St. Florian 6:1

Union T.T.I. St. Florian : Niederneukirchen 11:1

WSC Hertha : Union T.T.I. St. Florian 3:2

SPG Pregarten : Union T.T.I. St. Florian 1:3



Meisterschaftsstart

Freitag, 9. März, 19 Uhr: Daheim gegen ATSV Stadl-Paura

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema