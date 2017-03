Union St. Florian: Absteigen verboten!

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: St. Florian startet als Tabellenzwölfter in die zweite Saisonhälfte. Das Wort "Abstieg" befindet sich trotz beschaulichen Herbst-Leistungen nicht im Florianer Wortschatz.

Gabriel Schneider soll im Frühjahr St. Florian vor dem Abstieg bewahren. Bild: Foto Lui

Schon zu Beginn der Saison musste St. Florian viele Abgänge beklagen- die Mannschaft wurde verjüngt und das Etat gekürzt. Man war sich bewusst, dass es kein leichter Weg wird. Nach einer durchwachsenen Herbst-Saison will der aktuelle Tabellenzwölfte im Frühjahr von den Abstiegsrängen Abstand nehmen. Dass dieses Vorhaben nicht leicht wird, weiß auch Jungtrainer Mario Messner: „Wir hatten im letzten halben Jahr viele Verletzte, nicht nur in der Kampfmannschaft, auch bei den Juniors zog sich das durch wie ein roter Faden. Das soll keine Ausrede für unseren derzeitigen Tabellenplatz sein, aber das hat unsere ohnehin schon schwierige Ausgangslage nicht wirklich vereinfacht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Großteil wieder fit, was uns wieder einen breiteren Kader garantiert.“

Was Hoffnung gibt: Mit Gabriel Schneider, der nach seinem Auslands-Einsatz in Uganda zurück ist, steht den Sängerknaben wieder ein wichtiger Leistungsträger zur Verfügung. Außerdem gelang St. Forian mit Neuzugang Fabian Schnabel von Erste-Liga-Klub Blau-Weiß Linz im Winter ein echter Transfer-Coup.

Die OÖ-Liga ist kein Thema

Bereits zum Frühjahrsauftakt am kommenden Samstag zählt für St. Florian gegen den Tabellenletzten ATSV Wolfsberg gleich "Verlieren verboten". „Das wird ein Kampf über 90 Minuten, aber ich bin mir sicher, dass am Ende wir die 3 Punkte einfahren“, ist der Trainer überzeugt. Sein Team muss dabei auch beweisen, dass es in der Vorbereitung das Siegen nicht verlernt hat: Fünf der acht Testspiele wurden verloren, nur einmal verließ die Messner-Elf (3:2 gegen St. Marienkirchen) den Platz als Sieger. Auch die Generalprobe am vergangenen Wochenende ging schief: Gegen OÖ-Ligist Edelweiß Linz setzte es eine 1:2-Niederlage.

Über einen Abstieg in die Oberösterreichliga will man in St. Florian trotzdem nicht denken. Messner: "Die Regionalliga Mitte ist eine qualitativ starke Liga, die gerade jungen Spielern eine gute Plattform bietet." Nicht zuletzt war es dieser Klub, der immer wieder für junge Spieler als Sprungbrett fungierte. Das soll sich auch in der kommenden Spielzeit nicht ändern...



OÖN-Prognose:

St. Florian muss aufpassen. Auf Schlusslicht Wolfsberg und den Vorletzten aus Grieskirchen hat das Messner-Team zwar sieben Punkte Vorsprung - steigen aber drei Teams ab, könnte es eng werden. Mit Austria Klagenfurt und den Amateuren von Sturm Graz werden zwei direkte Konkurrenten im Frühjahr wohl sicher bessere Leistungen bringen, als im Herbst. Die Heimbilanz ist mit vier Siegen, vier Unentschieden und nur einer Niederlage stark - St. Florian muss den Klassenerhalt aber auswärts schaffen: Auf fremden Plätzen konnten im ersten Saisondurchgang nur zwei Punkte eingefahren werden.



Transfers:

Zugänge: Fabian Schnabel (Blau-Weiß Linz), Dominik Leonhartsberger (Schwertberg), Peter Ploberger (Asten), Arno Pilz (WAC-Amateure)

Abgänge: Andreas Michl (WSC/Hertha Wels), David Fernandez (Spanien), Stevo Rozic (Lembach), Jakob Lutz (Karriereende)



Die Wunschelf:

Klaus Schützeneder; R. Hinterreiter, D. Winkler, Th. Winkler, Naderer; N. Stankovic, M. Mittermayr, G, Schneider; Varga; Radovanovic, Bytyci



Testspielergebnisse:

BW Linz (Erste Liga) - St. Florian 0:0

St. Florian - ASKÖ Donau Linz (OÖL) 3:5 (2:3)

Oedt (OÖL) - St. Florian 2:1 (2:1)

St. Florian - SV Grün-Weiß Micheldorf (OÖL) 2:2 (1:2)

LASK Linz (Erste Liga) - St. Florian 3:0 (1:0)

St. Florian - ASV St. Marienkirchen/P. (OÖL) 3:2 (0:0)

USV Erler Haus Neuhofen i. I. (OÖL) - St. Florian 2:1 (0:1)

St. Florian - Union Edelweiß (OÖL) 1:2 (1:2)



Meisterschaftsstart:

Samstag, 11. März, 14 Uhr: ATSV Woflsberg - St. Florian

