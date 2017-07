Union Gurten: Kontinuität als Erfolgsschlüssel

REGIONALLIGA-SAISONVORSCHAU: Beinahe unverändert gehen die Innviertler in ihre vierte Saison in der Regionalliga Mitte.

Neues magisches Dreieck in Gurten? Zirnitzer, Kolakovic und Gerner. Bild: Furtner

Es gab nicht viele Veränderungen in Gurten für die neue Saison - der Abgang von Nikolaus Zweimüller ist dennoch ein ganz emotionaler. Elf Saisonen schnürte der Offensivspieler seine Schuhe für die Innviertler. Er war mit seinen Treffern auch maßgeblich am Aufstieg der Gurtener in die Regionalliga verantwortlich. OÖ-Liga Aufsteiger Andorf erwartet sich von Zweimüller einen Schub. „Er selber wollte einen Tapetenwechsel, da legen wir ihm nach so vielen Jahren für den Verein sicher keine Steine in den Weg“, sagt Trainer Rainer Neuhofer.

Dementsprechend wurde der Fokus auch darauf gelegt, die restliche Mannschaft so gut wie möglich beisammen zu halten. Auch hier konnte vom Verein tolle Arbeit geleistet werden, sonst gab es keine Abgänge zu vermelden. „Wir haben mit dem achten Platz letzte Saison unser bestes Ergebnis holen können. Die Spieler sind glücklich bei uns – das war ohne größere Probleme möglich“, ist der Trainer auch mit dem Teamgefüge zufrieden. Dennoch wird es auch in der neuen Spielzeit neue Gesichter in Gurten zu bestaunen geben. Mit Marko Kolakovic kommt ein neuer Stürmer, der bisher in der Landesliga für Furore sorgte. Obwohl Eferding absteigen musste, schaffte er 15 Volltreffer und war somit einer der torgefährlichsten Spieler. Mit Igor Jakesevic wechselte ein 19-jähriger Innenverteidiger als Kooperationsspieler von Ried nach Gurten.

Das erste Pflichtspiel der Neuhofer Truppe wurde am vergangenen Wochenende schon bravourös absolviert. In der ersten Runde des Uniqa ÖFB-Cups setzten sich die Innviertler nach Marathon-Anreise im Ländle gegen Hohenems mit 4:3 durch. „Wir sind natürlich einmal sehr zufrieden, das war ein super Schub für die gesamte Mannschaft“, ist der Trainer über die Motivationsspritze kurz vor dem Saisonstart zufrieden.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit will man auch mit einem Erfolgserlebnis in die Meisterschaft starten. Bis auf Rene Wirth, der noch etwas Zeit brauchen wird, um nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück zu kommen, und Ante Bajic, den leichte muskuläre Probleme plagen, ist die Mannschaft fit. „Wir wollen auswärts einmal ungeschlagen bleiben (Anm.: Gurten startet in Kalsdorf), und nicht in Abstiegsgefahr geraten. Dazu ist ein guter Saisonstart vorrangig“, so Rainer Neuhofer. Großes Ziel ist auch nächstes Jahr die neuerliche sportliche Qualifikation für den ÖFB-Cup. „Dann war es auch eine gute Saison“, ist der Gurtener Erfolgstrainer zuversichtlich.



OÖN-Prognose:

Gurten geht in seine vierte Saison in der dritthöchsten Spielklasse. Und wenn nicht alles gegen die Innviertler läuft, wird sich das auch in der darauffolgenden Spielzeit nicht ändern. Der Stamm des Achten der Vorsaison blieb zusammen - mit Kolakovic kam ein Stürmer dazu, der in der Vorbereitung überzeugen konnte. Mit dem Abstieg wird das Neuhofer-Team nichts zu tun haben. Gelingen dem Fußball-Dorf gegen vermeintlich bessere Mannschaften wieder Überraschungen, ist sogar ein Platz im vorderen Drittel machbar.



Transfers:

Zugänge: Marko Kolakovic (Eferding), Bernhard Öhlböck (Pram), Felix Wimmer, Anes Husic und Michael Aigner (alle Altheim), Adis Sistek (Ranshofen), Igor Jakesevic (Junge Wikinger Ried)

Abgang: Nikolaus Zweimüller (Andorf)



Die Wunschelf:

Wittner; Th. Reiter, Schnaitter, F. Hirsch, Burghuber; Bajic, Toth, Feichtinger, Zirnitzer; Kolakovic, Gerner.



Testspiele:

Seekirchen (RLW) – Gurten 0:2

Amstetten (RLO) – Gurten 2:2



Meisterschaftsstart:

Freitag, 21. Juli, 19 Uhr: Kalsdorf - Gurten

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema