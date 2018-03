Union Gurten: Defensive Schwächen in der Vorbereitung

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Die Innviertler wollen am Ende der Saison einen ÖFB-Cup-Startplatz erreichen.

Simon Schnaitter (links) und seine Kollegen von der Union Gurten haben einen Startplatz im ÖFB-Cup im Auge. Bild: Furtner

Die Mannschaft der Union Gurten hat viele Stärken, Starts gehören nicht dazu. Im Herbst kassierten die Innviertler in der Regionalliga Mitte zum Auftakt zwei Niederlagen. Eine Wiederholung will die Elf von Trainer Rainer Neuhofer unbedingt vermeiden. Um dieses Vorhaben umzusetzen, haben sich die Gurtner intensiv vorbereitet, unter anderem bei einem Trainingslager in Slowenien. „Die Bedingungen während der Aufbauzeit waren super – nur die Ergebnisse haben nicht gestimmt“, erklärt Franz Reisegger, sportlicher Leiter der Union Gurten.

In sieben Testspielen konnten die Innviertler nur einmal gewinnen (3:1 gegen Donau Linz) und kassierten insgesamt 28 Gegentore. Nervosität angesichts der vielen Gegentreffer: Fehlanzeige. „Wir kennen unsere Mannschaft. In der Meisterschaft bekommen wir das sicher in Griff. Schon beim letzten Aufbauspiel gegen Anif war das Team wie ausgewechselt. Das Auftreten und auch das Ergebnis (1:1, Anm. der Red.) haben diesmal gestimmt“, sagt Reisegger.

In ihrer vierten Regionalliga-Saison hat sich die Union Gurten drei vorrangige Ziele gesteckt: auf eigenem Platz gute Spiele abliefern, am Ende der Meisterschaft einen einstelligen Tabellenplatz und das Erreichen des ÖFB-Cups. Einige Neuzugänge sollen ihren Beitrag leisten, um diese Vorhaben in die Tat umzusetzen. Darunter Kristijan Ascic vom SV Micheldorf, von dessen Qualitäten Franz Reisegger überzeugt ist. „Die Verletzung von Florian Hirsch hat uns dazu veranlasst, im Winter einen Verteidiger zu holen. Mit Kristijan haben wir einen Volltreffer gelandet.“ Die übrigen Neuverpflichtungen (Jonas Reitter, ATSV Ranshofen, Elvin Halavac, Bosnien und Filip Mojsilovic vom SV Schalding) seien noch sehr jung. „Mit ihnen müssen wir Geduld haben, aber alle sind talentiert“, sagt Reisegger.

Darüber hinaus kehrt mit Klaus Zweimüller (FC Andorf) ein alter Bekannter nach Gurten zurück. Scouts brauchen die Innviertel nicht. Franz Reisegger, Omer Tarabic und Gottfried Weinberger bilden jenes Trio, das für Neuverpflichtungen zuständig ist. „Es werden uns viele Spieler angeboten, aber das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Wir beobachten lieber selbst“, sagt der sportliche Leiter.

Die Zeit des Beobachtens ist allerdings vorbei. Am Sonntag, 11. März, sind Taten gefragt. Um 14.30 Uhr trifft die Union Gurten auswärts auf die WAC Amateure. „Die spielen richtig gut Fußball. Wir müssen versuchen, mit körperlichem Einsatz bestmöglich dagegenzuhalten. Wenn uns das gelingt, dann könnten wir zumindest mit einem Punkt nach Hause fahren“, ist Franz Reisegger überzeugt. Dann hätte sich auch die Geschichte mit den Startschwierigkeiten erledigt.



Die OÖN-Prognose:

Gurten kann ein sorgenfreies Frühjahr spielen.



Transfers:

Zugänge: Kristijan Ascic (Cro, Micheldorf), Nikolaus Zweimüller (Andorf), Jonas Reitter (Ranshofen), Elvin Halavac (Bos, Jedinstvo)

Abgänge: Adolphe Belem (Bur, FAC), Manuel Gerner (Schalchen), Florian Penninger (Senftenbach)



Die Wunschelf:

Brunthaler; Hirsch, Schnaitter, Reiter, Burghuber; Toth, Feichtinger; Bajic, Zirnitzer, Ascic; Kolakovic.



Die Testspielergebnisse:

WSC/Hertha Wels (OÖ-Liga) - Union Gurten 7:1

SV Guntamatic Ried (Erste Liga) - Union Gurten 7:0

SV Schalding-Heining (Regionalliga Bayern) - Union Gurten 2:2

Askö Donau Linz (OÖ-Liga) - Union Gurten 1:3

Askö Oedt (OÖ-Liga) - Union Gurten 4:1

SKU Amstetten (Regionalliga Ost) - Union Gurten 6:1

USK Anif (Regionalliga West) - Union Gurten 1:1



Meisterschaftsstart

Sonntag, 11. März, 14.30 Uhr: Auswärts bei WAC-Amateure

