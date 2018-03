Unerwartete Hilfe aus Mexiko im Titelkampf

PETTENBACH. Frauenklasse OÖ Süd/West: Luisa Torres Varas spielt seit der Winterpause für Pettenbach.

Pettenbachs neue Rückennummer neun war am Samstag erstmals für die Almtaler im Einsatz. Bild: Manfred Feichtinger

Ein spektakulärer Transfer gelang der Union Pettenbach in dieser Winter-Übertrittszeit. Kurios: Nicht der Landesliga-West-Klub zog einen außergewöhnlichen Neuzugang an Land, sondern das Damen-Team aus der Frauenklasse Süd/West. Seit wenigen Wochen ist im Almtal der Sombrero-Hut aktueller denn je – und in der Kabine der erfolgreichen Kickerinnen, die trotz des 0:1 gegen Münzkirchen auf Platz eins liegen, wird jetzt auch schon einmal zur "Fiesta Mexicana" getanzt. Der Grund: Mit Luisa Torres Varas aus Mexiko spielt die erste Legionärin bei der Damen-Mannschaft.

Die 18-Jährige kam im August 2017 anlässlich eines Austauschprogramms nach Österreich, sie besucht nach einer Anfangszeit in Wien mittlerweile ein Gymnasium in Wels. Aber warum eigentlich Österreich? "Dieses Land habe ich ausgewählt, weil mein Vater schon mehrmals in Österreich zum Golfen war und von diesem Land geschwärmt hat", erzählt Luisa.

Über ihre Gastfamilie, bei der die Tochter in Pettenbach ebenfalls dem runden Leder nachläuft, kam der Kontakt zustande – vier Tage vor Ende der Übertrittszeit wurde der Wechsel fixiert. Ein Transfer, der auch den Unterhausklub auf die Probe gestellt hat. Insgesamt elf Dokumente und weitere Formalitäten mussten in kurzer Zeit zusammengetragen werden – alle auf Spanisch. "Dank des Eifers von Luisa, der Hartnäckigkeit unseres Trainers und der freundlichen Art des ÖFB haben wir es aber geschafft. Und wenn du Luisa kennen lernst, weißt du, dass es sich ausgezahlt hat", schwärmt Manfred Feichtinger, Teammanager und Gründer der Pettenbacher Damenmannschaft, von der herzlichen Art der Lateinamerikanerin.

Titel als Abschiedsgeschenk

In der Vorbereitung entpuppte sich die Offensivspielerin unerwartet als echte Geheimwaffe für den Titelkampf. "Anfangs war sie von der herrschenden Kälte sichtbar beeinflusst, jetzt zeigt sie bereits ihre Qualität. Der Antritt von Luisa sowie ihre Passgenauigkeit sind schon bemerkenswert", sagt Trainer Florian Rauch. Bis Juli ist die mexikanische Austauschschülerin noch in Österreich – sie würde sich gerne mit einem Meistertitel verabschieden...

