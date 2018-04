Umbruch beim Tabellenführer

PREGARTEN. Nach Coach Gruber verlassen Pregarten im Sommer auch zwei Stützen.

St. Magdalena (re.) im Hoch. Bild: Mewa

Trotz des 1:1 in St. Ulrich liegt die SPG Pregarten in der Landesliga Ost noch an der Tabellenspitze. Verfolger Bad Schallerbach hat mit dem 4:1 in Lembach aber auf den Spitzenreiter aufgeschlossen – lediglich die Tordifferenz spricht noch für Pregarten.

Die Mühlviertler kämpfen aber gerade mit ganz anderen Problemen: Im Sommer steht ein unverhoffter Umbruch vor der Tür. Erfolgstrainer Wolfgang Gruber geht ja bekanntlich zu St. Florian – auch auf dem Spielersektor drohen schmerzhafte Abgänge: Der Brasilianer Sidnei de Oliveira kehrt aus privaten Gründen nach Vorarlberg zurück, mit Lukas Zelenicky zieht es eine weitere Stütze Richtung slowakischer Heimat.

Immerhin ein neuer Trainer für die kommende Saison konnte gefunden werden: Akademie-Linz-Coach Ronald Riepl übernimmt ab Sommer den aktuellen Ost-Leader.

Seine Derbystatistik verbessert hat der SK St. Magdalena im Urfahraner Derby gegen Admira Linz: Der 3:1-Erfolg war der insgesamt zwölfte Sieg für das Kondert-Team . Vier Mal wurden die Punkte geteilt, fünf Mal siegte Admira Linz.

Im Westen fuhren die Teams aus dem Tabellenkeller wichtige Siege ein: Schlusslicht Utzenaich gelang bei SK Schärding nach fast genau einem Jahr wieder ein Auswärtssieg, Esternberg verließ mit dem 2:1 gegen Vorchdorf die Abstiegsränge. SC Marchtrenk (3:1 gegen Sattledt) zog mit Tabellenführer Viktoria Marchtrenk (0:3 in Pettenbach) punktemäßig gleich.

