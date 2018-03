UVB Vöcklamarkt: Schock in der Vorbereitung

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Die Zielvorgabe für den Aufsteiger bleibt gleich wie vor der Saison. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wird angestrebt.

Lukas Leitner (links) Bild: rhoermandinger@hotmail.com

Und das bedeutet laut Trainer Jürgen Schats Rang fünf bis acht. „Dieses Ziel haben wir im Sommer schon ausgegeben, daran hat sich auch nichts geändert. Von den Punkten her ist das jedenfalls machbar, als Elfter sind wir derzeit aber etwas hinten nach“.

Tatsächlich beträgt der Abstand auf Rang fünf aber nur sechs Zähler. Die Vorbereitung ist jedoch nicht ganz reibungslos verlaufen: Zum Abschluss des Trainingslagers in Slowenien kam es zum freundschaftlichen Kräftemessen mit Ligakontrahent Austria Klagenfurt. Nach einer schweren Verletzung (Schien- und Wadenbeinbruch) von Stefan Kirnbauer musste die Partie nach einer knappen halben Stunde abgebrochen werden. „Es geht langsam aufwärts, er hat vorige Woche auch die Mannschaft besucht. Er wird aber klarerweise noch länger brauchen um wieder zurückzukommen“, so der Trainer der Vöcklamarkter.

Auch zwei Grippewellen brachten das reguläre Trainingsprogramm zeitweise zum Erliegen, konnte durch Einzeltrainings jedoch gut kompensiert werden. Dennoch ist man mit der Vorbereitung grundsätzlich zufrieden. „In Slowenien ist das Klima gleich wie bei uns, auf beheizten Rasenplätzen haben wir aber perfekte Bedingungen vorgefunden“, so Schatas.

Frisches Blut für die zweite Saisonhälfte sucht man in Vöcklamarkt vergebens, es wurde mit Roman Alin nur ein Spieler im Winter abgegeben. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft beisammen, sollte es Verletzungen geben, werden die jungen Spieler in die Presche springen. Das haben sie auch in den Testspielen schon beweisen können“. In der letzten Testpartie gegen Wallern (3:0) konnten die Betreuer schon die Vorfreude auf die beginnende zweite Saisonhälfte erkennen. „Ob in der Vorbereitung alles richtig gemacht wurde, wird aber wie immer erst die Meisterschaft zeigen“, gibt sich Jürgen Schatas realistisch. Mit Vorwärts Steyr wartet als erster Gegner gleich ein richtiger Gradmesser auf die Vöcklamarkter.



Die OÖN-Prognose:

Der OÖ-Liga-Meister spielte eine passable Herbst-Meisterschaft. Stark: Als Sechster in der Auswärtstabelle fühlen sich die Hausruckviertler vor allem auf fremden Plätzen wohl. Dafür ist die gewohnt starke Heimbilanz mit nur drei Siegen aus neun Partien ausbaufähig. Platz sieben oder acht könnte sich ausgehen.



Transfers:

Zugänge: -

Abgänge: Roman Alin



Die Wunschelf:

Schober; Rohrstorfer, Holzinger, Ph. Rensch, Birglehner; Gilhofer, Höltschl, Löffler, Olivotto; Fröschl, Leitner



Die Testspielergebnisse:

UVB Vöcklamarkt : FC Wels 1:3

UVB Vöcklamarkt : SV Bad Ischl 2:0

UVB Vöcklamarkt : SK Strobl 3:1

UVB Vöcklamarkt : FC Blau Weiß Linz 1:1

UVB Vöcklamarkt : DSG Union Naarn 3:1

UVB Vöcklamarkt : ASKÖ Oedt 0:2

SK Austria Klagenfurt : UVB Vöcklamarkt Abbruch

UVB Vöcklamarkt : SV Wallern 3:0



Meisterschaftsstart

Freitag, 9. März, 19 Uhr: daheim gegen SK Vorwärts Steyr

