U19-EM-Qualifikation Vorbild Wasserbauer: Macht es wie 2016!

CORK. U19-EM-Eliterunde: Österreichs Damen holten beim gestrigen Auftakt gegen Irland ein 1:1.

Das ÖFB-U19-Team Bild: ÖFB

Guter Start in die U19-EM-Eliterunde: Österreichs Damen holten gestern zum Auftakt gegen Irland ein 1:1. Mit Laura Wienroither und Sandra Mayrhofer (beide SKN St. Pölten) sowie dem Kleinmünchen-Duo Viktoria Strasser und Katharina Fellhofer standen dabei auch vier Oberösterreicherinnen im Kader.

"Das Erreichen der U19-Endrunde in der Schweiz ist eines meiner großen Ziele im Frühjahr", verrät die Frankenburgerin Wienroither, die kürzlich im A-Team gegen Wales in der Schlussphase debütierte. Am Donnerstag geht es noch gegen die Türkei, am Sonntag gegen Titelverteidiger Spanien.

Als Vorbild dienen die rotweißroten Kickerinnen von 2016, die sich in einer "Hammergruppe" mit England (0:1), Schweden (1:0) und Belgien (2:0) durchsetzten. Kleinmünchens Nina Wasserbauer fixierte damals in der 65. Minute den 2:0-Endstand im Entscheidungsspiel gegen Belgien – und schoss ihr Team zur Endrunde in der Slowakei.

