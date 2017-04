Trotz weißer Frühjahrsweste: Eklat bei WSC/Hertha Wels

WELS. Top-Stürmer Rudi Durkovic wurde nach dem 0:0 gegen Bad Ischl supendiert.

Nach dem Spiel gegen Durkovic-Ex-Klub Bad Ischl kam es zum Eklat. Bild: Hörmandinger

Fünf Tore gelangen Rudi Durkovic bereits in der Rückrunde der OÖ-Liga – der 28-Jährige ist somit bester Frühjahrstorschütze von WSC/Hertha Wels. Beziehungsweise war es. Der Angreifer wurde nach dem 0:0 gegen Bad Ischl nämlich von seinem Verein suspendiert.

Der Grund: WSC/Hertha-Coach Stefan Kuranda nahm seinen Stürmer am Freitag gegen dessen Ex-Klub in der 87. Minute vom Feld – wechselte Amar Prosic ein. Durkovic zeigte sich darauf nicht "amused", beschimpfte den eigenen Trainer bei dessen Abgang lautstark vor der Tribüne. Nach dem Schlusspfiff soll der Streit in der Kabine verbal weitergegangen sein. Der Klub aus der Messestadt hat bereits reagiert, suspendierte Durkovic für die komplette Saison. "Es gibt Regeln, an die man sich als Spieler halten muss. Durkovic hat sich ein disziplinäres No-Go geliefert. Von meiner Seite her ist er für das Frühjahr kein Thema mehr", klärt WSC/Hertha-Trainer Stefan Kuranda auf. Volle Rückendeckung gibt es für Kuranda in dieser Causa auch vom Verein. "Nach dem Vorfall am Freitag mussten wir reagieren. So etwas wollen wir bei unserem Verein nicht haben", sagt Sportchef Andreas Steininger.

Formtief überwunden

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie schoss sich Stadtrivale FC Wels mit dem 3:2 in Bad Schallerbach aus dem Formtief. Dabei durfte sich das Kablar-Team auch bei Schallerbach-Stürmer Miliam Guerrib bedanken, der in der Schlussphase einen Elfmeter verschoss.

Den längeren Atem bewies St. Marienkirchen beim 2:1 gegen Edelweiß Linz: Stephan Dieplinger hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den zwischenzeitlichen Ausgleich geschossen, in der 92. Minute traf Michael Hofer zum Sieg.

