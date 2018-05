Trotz Top-Statistik noch nicht ganz vorne

WELS. WSC/Hertha Wels spielt starkes Frühjahr, fiel nach 2:2 gegen Oedt aber auf Platz drei zurück.

Oliver Affenzeller Bild: Lui

Erster in der Rückrunden-Tabelle, mit 72 Toren die beste Offensive, mit vier Gegentoren auch die beste Defensive im Frühjahr. Zudem mit durchschnittlich mehr als 500 Zusehern der Zuschauer-Kaiser in der OÖ-Liga. Trotzdem liegt WSC/Hertha Wels nach dem 2:2 gegen Oedt noch nicht ganz vorne. "Weil Oedt und Wallern zwei überdurchschnittlich starke OÖ-Liga-Mannschaften sind", sagt Sportchef Andreas Steininger. Vier Punkte hat man im Frühjahr auf den Tabellenführer bereits gutgemacht, drei Zähler fehlen jetzt noch auf den jüngsten Gegner aus Traun. "Es bleibt unser großes Ziel, unter die Top-Zwei zu kommen." Seine Kicker sind schon jetzt begehrt: Franjo Dramac und der gegen Oedt gleich doppelt erfolgreiche Oliver Affenzeller stehen im Blickpunkt von Erste-Liga-Klub Blau-Weiß Linz. In der Messestadt wird es im Sommer aber keinen großen Umbruch geben. Steininger: "Wir wollen das Team zusammenhalten und vielleicht mit zwei, drei Spielern verstärken." (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema