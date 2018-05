Trotz Aufstiegsmatchball: Vorwärts bleibt sensibel

STEYR. Regionalliga: 2000 Fans werden heute erwartet, mit Sieg gegen Kalsdorf wäre Aufstieg in die zweite Liga fix.

Kann Steyr heute jubeln? Bild: (Moser)

Erster Matchball für Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr. Heute (18.30 Uhr) könnte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner mit einem Sieg gegen Kalsdorf bereits in der vorletzten Runde den Aufstieg in die neue zweite Liga fixieren.

Der Klub bleibt aber weiter sensibel, was das Thema Aufstieg betrifft – und denkt trotz der idealen Ausgangsposition noch nicht an mögliche Feierlichkeiten nach dem Schlusspfiff. "Ich glaube nicht, dass etwas Besonderes geplant ist. Meine Vereinskollegen wissen, wie ich damit umgehe. Ich bin da sehr sensibel, will nicht über Dinge sprechen, die wir noch nicht geschafft haben", sagt Scheiblehner, der aus dem Vollen schöpfen kann.

Eine Portion Extra-Motivation dürfte von den Rängen kommen: Mehr als 2000 Fans werden erwartet. Scheiblehner: "Steyr fiebert dem Spiel entgegen. Auch die Fanklubs sehe ich schon dauernd an ihrer Choreografie basteln."

Neben dem Dritten aus Steyr können auch die LASK Juniors heute daheim gegen Deutschlandsberg alles klar machen: Weil am morgigen Samstag die LASK-Profis bei Sturm Graz gastieren, muss das zweite Team der Schwarz-Weißen heute wohl auf Verstärkung von oben verzichten.

Vor den Augen von Blau-Weiß-Linz-Trainer Thomas Sageder zog OÖ-Ligist WSC/Hertha Wels mit einem 2:1-Sieg gegen dessen Ex-Klub Wallern am Mittwoch ins Baunti-Landescup-Finale ein. Sageder sah dabei mit Franjo Dramac und Oliver Affenzeller auch zwei siegreichen Welser Akteuren auf die Beine, die im Blickfeld des Zweitligisten stehen. Letzterer schied mit einer angeknacksten Rippe bereits nach 16 Minuten aus. Der Welser Endspielgegner am 31. Mai heißt Oedt: Die Trauner besiegten Edelweiß 3:2.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema