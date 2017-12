Trendwende: LASK Juniors denken doch an Aufstieg

PASCHING. Der Regionalligist machte den ersten Schritt in Richtung Lizenz.

Kehrt Grubeck mit den LASK Juniors in die zweite Liga zurück? Bild: (Scharinger)

Die Kritik an der neuen zweiten Liga war in der Vergangenheit groß. Von einer "Totgeburt" war die Rede, es würden sich sowieso nicht genügend Vereine finden, die aufsteigen wollen. Die Realität sieht anders aus: Bis Freitagnacht hatten Regionalliga-Klubs Zeit, mit dem ersten Schritt der kommenden Lizenzierung einen Jahresabschlussbericht abzugeben. Insgesamt elf Drittligisten (ohne Amateurmannschaften) haben das getan – dazu zählen auch die OÖ-Vertreter Vorwärts Steyr und LASK Juniors OÖ.

Die Linzer schlugen damit eine Trendwende ein. War ein möglicher Aufstieg in die neue zweite Liga Anfang November noch kein Thema, denken die Funktionäre mittlerweile ganz anders darüber. Denn: Wie die OÖN erfuhren, haben auch die Schwarz-Weißen still und heimlich die notwendigen Unterlagen bei der Bundesliga abgegeben.

Das Liefering-Modell

Die Amateurmannschaften mussten diese Hürde noch nicht nehmen – sie müssen sich erst im März im Zuge der Lizenzierung des Profi-Teams entscheiden. Warum haben dann die LASK Juniors OÖ den Jahresabschlussbericht abgegeben? So wie der FC Liefering sind die Juniors OÖ ein eigenständiger Verein. Dieser ist mit dem LASK in einer Spielgemeinschaft verbunden. Die LASK Juniors OÖ gelten deswegen nicht als eines der Amateurteams, von denen nur die besten drei aufsteigen dürfen.

Das sind die vier Kandidaten von Blau-Weiß Linz

Spätestens in 15 Tagen muss Erste-Liga-Klub Blau-Weiß Linz den neuen Trainer präsentieren – dann läuft nämlich jene Frist ab, in der der Letzte ohne Coach mit der nötigen Trainerlizenz dastehen darf. In dieser Woche wird keine Entscheidung fallen, aber in der kommenden könnte es in die Endphase der Gespräche gehen. Denn: Präsident Walter Niedermayr kommt am Samstag von seinem zweiwöchigen Urlaub zurück – dann sollen dem blau-weißen Vorstand vier Kandidaten vorgestellt werden.

Neben Ex-Kapfenberg-Coach Abdulah Ibrakovic gehören wie berichtet auch Jochen Fallmann und Wallern-Trainer Thomas Sageder zu den Anwärtern auf die Nachfolge von Günther Gorenzel. Auch der vierte Blau-Weiß-Kandidat soll laut OÖN-Informationen in Österreich kein unbekannter Name sein, steht derzeit aber noch bei einem Verein unter Vertrag.

