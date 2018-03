Traun gab Drechsel Lust am Fußball zurück

TRAUN. Der Rieder Jahrhundertspieler fuhr bei seinem Debüt ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen Garsten ein.

Eingespieltes Duo: Herwig Drechsel und sein Neffe Christoph Hiesl Bild: Mewa

Herwig Drechsel ist zurück auf der Trainerbank: Im "OÖN-Spiel der Woche" gegen Garsten dirigierte der 44-Jährige erstmals an der Seitenlinie von Bezirksliga-Ost-Klub Traun und fuhr bei seinem Debüt einen 4:1-Sieg ein. "Es war ein verdienter Sieg, wir waren überlegen und haben nichts zugelassen", sagt der Ex-Profi.

Mit seiner neuen Aufgabe wurde bei Drechsel auch die Lust am Fußball wieder geweckt. Das war zuletzt nicht immer so: Nach seiner Verabschiedung bei Ried als Akademiecoach nahm er vorerst Abstand vom Trainergeschäft. "Ich will die Zeit nicht missen. Bei der Trennung war aber einiges nicht okay", sagt der Jahrhundertspieler der Innviertler.

Jetzt ist er wieder zurück in der Coaching-Zone: "Eigentlich habe ich es nicht geplant, wieder wo Trainer zu sein. Die Aufgabe in Traun hat mich aber gejuckt." Das hat auch familiäre Gründe: Drechsels Neffe Christoph Hiesl ist sein Co-Trainer, Sohn Tobias spielt im Trauner Nachwuchs. "Der Verein ist schwer in Ordnung. Ich will Traun wieder weiter nach oben führen."

