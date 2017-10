Training vor dem Fernseher als Erfolgsfaktor

WALLERN. Wallern ist in der OÖ-Liga das Team der Stunde, holte im Oktober 13 von 15 Punkten.

Wallerns Video-Studium Bild: SV Wallern

Vor dem Fernseher verbringen die Wallern-Kicker fast so viel Zeit wie auf dem Trainingsplatz – und trotzdem ist die Mannschaft von Trainer Thomas Sageder das Team der Stunde in der OÖ-Liga. In fünf Spielen im Oktober holten die Trattnachtaler 13 von 15 Punkten – am Samstag gab es ein 3:0 gegen ASK St. Valentin.

Jetzt verrät der Coach Wallerns Erfolgsgeheimnis. Und das hat tatsächlich mit dem TV-Gerät zu tun, denn: Der 34-Jährige legt großen Wert auf die Gegneranalyse und lässt jedes Spiel eines Wallern-Konkurrenten vor dem direkten Duell filmen. "Eine so intensive Gegneranalyse macht in der OÖ-Liga sonst niemand", verrät der hauptberufliche Lehrer.

Deshalb nehmen seine Kicker zwei Mal in der Woche vor dem Fernseher Platz: Zu Wochenbeginn werden Szenen aus der jüngsten Begegnung besprochen, am Tag des Abschlusstrainings wird auf die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners hingewiesen. Ein zweiköpfiges Kamera-Team ist für Wallern auf fremden Unterhaus-Plätzen unterwegs – die ausgewählten Videosequenzen schneidet Sageder selbst zusammen: "Ich glaube einfach, dass es enorm viel bringt. Vor allem jungen Spielern taugt es, wenn sie sich selber spielen sehen." Egal ob Standards oder bevorzugte Spielzüge – so lässt sich der ideale Matchplan zurechtlegen. Was Sageder ganz wichtig ist: "Wir wollen uns nicht an den Gegner anpassen, sondern durch die detaillierte Gegneranalyse erkennen, wie wir unsere Stärken am besten ausspielen können."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema