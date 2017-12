Trainerwechsel in der Landesliga Ost

NAARN. Nach sehr erfolgreichen viereinhalb Jahren unter Herbert Panholzer, will Landesligist DSG Union Naarn mit Neo-Coach Rainer Friedinger den Weg erfolgreich weitergehen.

Herbert Panholzer verlässt Landesligist Naarn. Bild: Wolfgang Danzer

Bereits im Sommer wollte sich Herbert Panholzer von den Mühlviertlern verabschieden, der Verein konnte ihn aber überzeugen, ein weiteres Jahr zu bleiben. Nachdem die Hinrunde der aktuellen Saison nicht ganz wunschgemäß verlaufen ist, wurde vom Verein jetzt eine Lösung mit Weitsicht vorgestellt. „Wir waren mit Herbert Panholzer überhaupt nicht unzufrieden. Er hat unglaublich viel weiterentwickelt, war für uns als Verein ein Lotto-Sechser. Da er aber nur ein Jahr Vertrag hat, haben wir uns jetzt zusammengesetzt und uns auf diese Variante geeinigt“, sagt Naarns Sektionsleiter Markus Lugmayr.

Für Panholzer-Nachfolger Rainer Friedinger ist der Verein kein Neuland. „Ich war Spieler in Naarn und der Kontakt ist nie abgerissen. Ich kenne also den Verein“, war für den Neo-Coach die Entscheidung somit schnell getroffen. Nach seinen bisherigen Stationen in Schweinbach und Ried in der Riedmark darf er sich jetzt in der Landesliga beweisen. „Sicherlich der nächste Schritt in meiner Trainerlaufbahn“, so Friedinger, der an der grundsätzlichen Ausrichtung des Teams keinesfalls etwas ändern möchte.

Sowohl der Vereinsführung, als auch dem neuen Trainer, ist die Förderung des Nachwuchses und junger Talente aus der Region ein großes Anliegen. „Wir beobachten Rainer schon länger, er kennt als Ex-Spieler unsere Philosophie und er hat bei seinen bisherigen Stationen die Mannschaften immer weiterentwickelt“, so Lugmayr. „Wir sind froh einen Mann der jungen Trainergeneration verpflichtet zu haben, und mit dieser Lösung hat er jetzt ein halbes Jahr Zeit, die Mannschaft kennenzulernen und neu auszurichten“.

Vorgaben gibt es von Vereinsseite für den Neo-Trainer, der aber dennoch eine gute Endplatzierung anstrebt, keine. „Es ist kein Ziel, wäre aber schön, sollten sich die Top Fünf noch ausgehen. Das ist aber nur möglich wenn alles ideal läuft, und wir gut aus den Startlöchern kommen“, freut sich Rainer Friedinger schon auf seine neue Aufgabe in Naarn.

