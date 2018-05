Trainerrücktritt in Katsdorf: "Es muss im Verein wieder Ruhe einkehren"

MÜHLVIERTEL. Nach dreieinhalb Jahren verlässt Eric Rößl den Tabellenzehnten der Landesliga Ost.

Mit bislang 23 Toren ist David Radouch die Bad Leonfeldner Trumpfkarte. Bild: beha

"Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da mir die Mannschaft sehr ans Herz gewachsen ist. Jedoch bin ich der Meinung, dass mehr Ruhe in den Verein einkehren muss und ich vielleicht mit diesem Schritt dazu beitragen kann", sagt Rößl zum Rücktritt, über den er die Vereinsführung am Dienstag informiert hatte. Katsdorf ist nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder in Abstiegsgefahr geraten. "Ich bin aber überzeugt, dass mit dieser Mannschaft der Klassenerhalt gelingen wird." Seine Zeit in Katsdorf möchte Rößl nicht missen: "Es waren sehr intensive und lehrreiche Jahre, ich möchte mich auch für das Vertrauen in den letzten dreieinhalb Jahren bedanken." Am Sonntag beim Spiel in Dietach werden Co-Trainer Andreas Traxler und der frühere Mauthausen-Coach Franz Schützenberger die Mannschaft betreuen.

"Wir wollen Punkte hamstern"

Mit vermeintlich leichten Gegnern bekommt es der Spitzenreiter Pregarten in den nächsten drei Partien zu tun. Morgen kommt der Tabellenzwölfte Sierning nach Pregarten, danach warten mit Lembach und Freistadt zwei weitere Teams aus dem Tabellenkeller auf den Herbstmeister. "Wir wollen aus den nächsten drei Spielen so viele Punkte wie möglich hamstern, aber Siege passieren nicht einfach so, es ist in allen Spielen ein hoher Aufwand erforderlich", sagt Pregartens Trainer Wolfgang Gruber.

Nur drei Punkte fehlen St. Martin auf das Topduo der Landesliga Ost Pregarten und Bad Schallerbach. Heute (19.30 Uhr) kommt St. Magdalena zum Schlagerspiel ins Aubachstadion. Nach diesem direkten Aufeinandertreffen spielt St. Martin dann gegen die letzten vier der aktuellen Tabelle. Zu einem direkten Duell im Abstiegskampf kommt es heute in Freistadt. Das Schlusslicht braucht nach sieben Niederlagen im Frühjahr gegen Lembach unbedingt den ersten Sieg in der Rückrunde.

Direkte Duelle in Bezirksliga

In der Bezirksliga Nord konnte Tabellenführer Vorderweißenbach mit dem 2:2-Unentschieden im Nachtragsspiel am Dienstag zwar Verfolger Julbach auf Distanz halten, dem Lokalrivalen Bad Leonfelden fehlen aber nur zwei Punkte auf die Müller-Elf. Beide Spitzenklubs haben am Wochenende schwere Auswärtsspiele vor sich. Vorderweißenbachs Kicker fahren zum Vierten Putzleinsdorf, Bad Leonfelden ist in Julbach zu Gast. Bad Leonfelden ist mit sechs Siegen die beste Frühjahrsmannschaft und auswärts in dieser Saison überhaupt noch unbesiegt. Im Herbst gewannen die Kurstädter gegen Julbach knapp mit 3:2.

