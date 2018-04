Trainerbeben in der OÖ-Liga

LINZ. Stumpf und Mirnegg sowie Mayrleb und Brandstätter – die Ex-Trainer im Gespräch.

Für Edelweiß gab es bei WSC/Hertha nichts zu holen. Bild: Pirkes

Die Trainer der Fußball-OÖ-Liga haben schon ruhigere Tage erlebt: In den vergangenen Wochen gab es drei Veränderungen in der Coaching-Zone. Dabei erwischte es vor allem Trainer, bei denen man eine Trennung am wenigsten erwartet hätte. Bei den OÖN sprechen die ehemaligen Betreuer jetzt Klartext.

Christian Mayrleb, Oedt: Mit Oedt lag er nach 20 Runden an der Spitze – trotzdem musste der 45-Jährige gehen. "Ich muss das akzeptieren, wenn der Verein ab Sommer andere Wege gehen will. Ich hätte die Saison aber gerne fertig gemacht, wäre gerne Meister geworden", sagt Mayrleb. Vom Titelgewinn geht er nämlich weiterhin fest aus. Beim Debüt von Trainer Herbert Panholzer wurde die Tabellenführung mit dem 4:1 gegen Grieskirchen gefestigt. Mayrlebs Zukunft – ob im Amateurbereich oder im Profi-Geschäft – ist offen.

Christian Stumpf, Edelweiß Linz: Nach fast neun Jahren ist für den längstdienenden Trainer in der höchsten Liga des Bundeslandes Schluss. Der "Büffel", wie Stumpf schon als Spieler genannt wurde, bildete mit Sportchef Didi Mirnegg bei den Linzern ein kongeniales Duo – in der Vorwoche wurden beide beurlaubt. "Natürlich waren wir überrascht, aber nach einer Woche ist jetzt schon wieder alles vergessen", sagt Mirnegg. Edelweiß setzt ab Sommer auf frische Kräfte: Thomas Rakowetz wurde als neuer Sportchef installiert, unter Interimstrainer Peter Slicho verloren die Linzer bei WSC/Hertha Wels 0:3. Ans Aufhören denken die beiden Ex-Teamspieler Stumpf und Mirnegg nicht. Mirnegg: "Ein Jupp Heynckes oder ein Arsène Wenger sind auch noch immer im Geschäft. Jetzt erholen wir uns einmal." Es ist auch gut möglich, dass beide wieder als Duo einsteigen.

Jürgen Brandstätter, Gmunden: "Unsere Vorstellungen gingen zu weit auseinander", sagte der 49-Jährige über seinen Rücktritt. Gmunden will im Sommer abspecken. Unter Interimstrainer und Abwehrchef Petr Vorisek verlor man in Perg 0:1.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema