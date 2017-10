Trainer (48) starb in der Halbzeitpause

ELLMAU. Das Tiroler Unterhaus trägt Trauer: Ellmau-Trainer Robert Winkler brach in der Kabine zusammen und konnte trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden.

Die Tiroler Fußball-Szene trauert um Robert Winkler. Bild:

Schreckliche Szenen haben sich am Dienstagabend im Tiroler Fußball-Unterhaus abgespielt. In der Pause eines Spiel der 1. Klasse zwischen dem SC Ellmau und dem FC Schlitters brach Ellmau-Trainer Robert Winkler in der Halbzeitpause in der Kabine zusammen - auch sofortige Reanimationsmaßnahmen von einem zufällig anwesenden Intensivmediziner sowie des Notarztes brachten keine Rettung mehr. Der 48-jährige Familienvater verstarb, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichten.

Das Spiel wurde noch in der Pause abgebrochen. Winkler war seit Jahren im Tiroler Unterhaus als Trainer tätig, als Aktiver spielte er 120 Mal in der zweithöchsten österreichischen Liga für seinen Stammklub Kufstein.

Verein, Familie und Fußball trauern

Sein Verein gab auf seiner Homepage ein berührendes Statement ab:



"Der SC d’schupf Ellmau verlor gestern Abend kein Spiel. Nein, er verlor einen Trainer, ein Mitglied, einen Kameraden und nicht zuletzt einen Freund. Leider müssen wir bekannt geben, dass unser Coach, Robert Winkler, gestern, auf tragische Art und Weise von uns ging. Lieber Robert, Lieber Coach! Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei deiner Familie, deinen Freunden und Bekannten, aber vor allen Dingen, bei deiner Frau und deinen beiden Kindern. Sei ihnen ein Schutzengel und wache über sie wo auch immer du jetzt sein magst.





Es wird dauern bis wir das erlebte verdaut haben, aber wir werden dich immer in Erinnerung behalten! In unseren Herzen läufst du auch in Zukunft mit uns aufs Spielfeld."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema