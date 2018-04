Torspektakel oder Angsthasenfußball? Im Hit gegen Lafnitz ist beides möglich

STEYR. Himmelfreundpointner, Gotthartsleitner und Petter fehlen Vorwärts Steyr am Freitag.

So jubelten die Vorwärts-Spieler vor einem Jahr beim 3:3 im Heimspiel gegen Regionalliga-Spitzenreiter Lafnitz. Bild: MOSER

"Wir wollen Vorwärts sehen", skandierten manche Fans der Südtribüne im jüngsten Heimspiel der Rot-Weißen gegen Allerheiligen. Sie waren mit der Darbietung ihrer Mannschaft unzufrieden. Nach zwei unglücklichen 1:2-Niederlagen wollten sie die Steyrer in der Life Radio-Arena siegen sehen, bekamen aber wieder nur ein torloses Remis serviert.

Gar nicht einverstanden mit diesen Unmutsäußerungen war allerdings Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Vor dem nächsten Heimschlager seiner Elf am Freitag um 18.55 Uhr gegen Tabellenführer Lafnitz gab es daher noch eine heilsame Aussprache mit dem harten Kern. "Das war ein gutes Gespräch", sagt Scheiblehner, "die Fans dürfen sich jedenfalls auf ein interessantes Spiel freuen, wenn sie ins Stadion kommen."

Duell der Torjäger

In der Life Radio-Arena wird jedenfalls alles angerichtet sein für ein echtes Schlagerspiel. Lafnitz sei die laut Scheiblehner "mit Abstand stärkste Mannschaft der Liga, ein fast übermächtiger Gegner mit dem erfahrensten und besten Kader". Vorwärts hingegen ist heiß auf den ersten Sieg im Frühjahr. "Und das wären dann echte Bonuspunkte für uns, denn gegen Lafnitz wird sonst kaum jemand gewinnen." Ein Bonus, der die gegen Klagenfurt verschenkten Zähler wieder ausgleichen würde.

Allerdings sollten die Rot-Weißen dann im Angriff ähnlich effektiv sein wie vor rund einem Jahr: Damals wurde den Fans beim 3:3 ein spektakulärer Trefferreigen serviert. Allerdings dürften beide Teams in der Winterpause die Schussstiefel nicht richtig geputzt haben. Vorwärts verlor zweimal 1:2, spielte einmal 0:0, Lafnitz – zwei torlose Remis, ein 1:0-Sieg – erzielte überhaupt erst einen Treffer aus einem Elfmeter.

"Optimal war das von beiden Teams nicht", sagt Scheiblehner, der die Marschroute für seine Elf längst im Kopf hat: "Wir müssen defensiv kompakt stehen, möglichst lange ohne Gegentor bleiben und unser Heil im Konter suchen." Seine Hoffnung ruht dabei auf dem schnellen Yusuf Efendioglu, der nach seiner Sperre in die Startelf zurückkehrt. Mit 14 Saisontreffern ist er der Vorwärts-Torgarant.

Ebenso oft hat auf der Gegenseite Mario Kröpfl getroffen. Auf ihn müssen die Steyrer besonders aufpassen, er traf in den vergangenen drei Spielen gegen Vorwärts immer. Dennoch werde sich seine Elf nicht verstecken und in Ehrfurcht erstarren, so Scheiblehner.

Ganz sorgenfrei blickt der Trainer jedoch nicht auf dieses Schlagerspiel. Mit Thomas Himmelfreundpointner, Stefan Gotthartsleitner und dem an Problemen mit der Achillessehne laborierenden Winter-Neuzugang Mario Petter fehlen Vorwärts drei ganz wichtige Akteure.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema