Tore sind garantiert

PASCHING. LASK Juniors OÖ können auf Profi-Hilfe bauen.

Lukas Grgic Bild: GEPA pictures/ Andreas Pranter

Wenn die Talente der LASK Juniors OÖ in dieser Saison in der Fußball-Regionalliga den Platz betreten, sind Tore garantiert. In den ersten drei Spielen mit schwarz-weißer Beteiligung fielen bereits 18 Treffer. Mit zehn erzielten Toren stellen die Linzer zudem die momentan beste Offensivabteilung. Ob es heute (19 Uhr) gegen Tabellenführer Gleisdorf das nächste Tor-Spektakel gibt? "Wenn wir ein Tor mehr machen, wäre ich schon froh", schmunzelt LASK-Juniors-Trainer Ronald Brunmayr. Trotzdem sagt er: "In der Defensive wünsche ich mir schon noch mehr Stabilität."

Diese könnte Lukas Grgic einbringen: Der 21-Jährige verstärkt heute wie auch Marko Raguz, Dominik Reiter und der Brasilianer Alan das Amateurteam. Für Grgic könnte es das vorerst letzte Spiel im schwarz-weißen Trikot werden: Es zeichnet sich eine Lösung mit Erste-Liga Klub Ried ab. Die Innviertler wollen den defensiven Mittelfeldspieler unbedingt verpflichten.

Unter Zugzwang stehen Vorwärts Steyr und Vöcklamarkt im OÖ-Derby. "Der heutige Verlierer könnte schon ein Problem bekommen", sagt Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner. Mit einem OÖ-Schreck bekommt es Gurten zu tun: Die WAC-Amateure besiegten in den jüngsten beiden Runden Vorwärts Steyr und die LASK Juniors.

