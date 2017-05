Top-Torjäger fehlt Glaube

SCHWANENSTADT. Landesliga: Wer steht im Titelkampf besonders unter Erfolgsdruck?

Edis Nadarevic sieht für Schwanenstadt im Titelrennen schwarz. Bild: Hörmandinger

Und er hat es schon wieder getan. Beim 4:4 in Braunau hielt Schwanenstadt-Torjäger Edis Nadarevic seinen Klub mit wichtigen Toren am Leben, schraubte sein Torkonto auf 21 Ligatreffer nach oben. Ohne den 33-Jährigen wäre das Krammer-Team wohl längst nicht mehr im Titelrennen. Obwohl auch die Konkurrenten Pettenbach (1:1 gegen Eferding) und Andorf (2:4 bei SC Marchtrenk) nicht voll punkteten, glaubt der Top-Stürmer nicht mehr an den Titel. "Ich wollte unbedingt den Aufstieg schaffen, deshalb bin ich hier geblieben. Wir haben in den jüngsten Runden aber unsere Chance verpasst." Was ihm bleibt, ist wohl der Titel des Torschützenkönigs als Trostpflaster. "Den würde ich sofort gegen den Aufstieg eintauschen."

Vorentscheidend ist sicher das Aufeinandertreffen am kommenden Freitag mit dem Tabellenzweiten aus Pettenbach. Die Almtaler haben unter dem besten Trio im Westen den größten Druck: "Intern reden wir natürlich vom Titel, nach außen hin wollen wir es nicht zu sehr hinausposaunen. Der Druck ist aber da", sagte Pettenbach-Sportchef Franz Kremsmayr.

Understatement betreibt in der Landesliga Ost hingegen St. Magdalena. Obwohl das Team von Trainer Gerhard Lindinger gerade den besten Lauf hat und im Frühjahr noch ohne Niederlage dasteht, hält der Coach den Ball flach: "Wir sind locker, der Titel war kein erklärtes Ziel. Wir haben noch zwei Nachtragsspiele offen, haben gar nicht damit gerechnet, so weit vorne mitzumischen." Nach dem torlosen Remis von ASK St. Valentin in Sierning kristallisiert sich weiter kein klarer Favorit heraus. Dietach übernahm nach dem 4:2 bei Doppl-Hart vorübergehend die Führung – hat aber auch mehr Spiele als die Konkurrenten ausgetragen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema