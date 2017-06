Titelrennen entschieden

ANDORF/SANKT VALENTIN. Landesliga: Andorf im Westen und ASK St. Valentin dürfen bereits jetzt jubeln

Jubel in Andorf über den Aufstieg in die OÖ-Liga. Bild: Furtner

Früher als erwartet ging der Titelkampf in den Landesligen zu Ende. Nachdem es von Beginn an ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben hatte, ist der Titelkampf jetzt doch bereits eine Runde vor Schluss beendet. Im Westen nützte Andorf beim 2:0 im Schlagerspiel gegen Pettenbach seinen ersten Matchball. "Es ist einfach unglaublich, wir haben bis zum Schluss nicht damit gerechnet. In der OÖ-Liga wollen wir zum Vorreiter in Schärding werden", sagt Sektionsleiter Friedrich Glechner. Bei den Unterlegenen herrschte natürlich keine allzu gute Stimmung: "Wir haben Andorf auf beide Treffer eingeladen", sagte ein enttäuschter Trainer Walter Waldhör, der wohl trotzdem auch nächstes Jahr bei den Almtalern Coach bleiben wird.

Etwas überraschender war der vorzeitige Titel des ASK St. Valentin in der Landesliga Ost. Beim 3:0 über Julbach profitierte man davon, dass mit Dietach (2:2 gegen Union Katsdorf) und vor allem der nächste Gegner St. Magdalena (0:2) in Gallneukirchen patzten. Nach 39 Jahren kehrt St. Valentin damit wieder in die höchste Spielklasse des Landes zurück. "Es hat alles zusammengepasst", war Meistertrainer Harald Gschnaidtner überglücklich.

Nach unten geht es im Westen hingegen für Eferding: Nach 17 Jahren muss der UFC wieder in die Bezirksliga absteigen. Ausgerechnet Sattledt (2:0) mit Ex-Eferding-Trainer Reinhard Klug besiegelte den Abstieg. "Das tut mir extrem leid für den Verein, weil ich ja nicht im Bösen von Eferding gegangen bin."

Gleich zwei Abschiede gab es im Osten beim 2:1 von Freistadt in Rohrbach: Nach zwölf Jahren beim Verein wurde Rohrbachs langjähriger Kapitän Klaus Schuster verabschiedet, auch Freistadts Trainer Kurt Peterstorfer hört im Sommer auf.

