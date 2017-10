Tairi mit vier Toren im Pokal

LINZ. Beim 4:3-Auswärtssieg von WSC Hertha Wels bei Aspach/Wildenau in der zweiten Runde des OÖ-Ladies-Cups erzielte die Welser Stürmerin Naile Tairi alle vier Tore (30., 42., 59., 72.) der Gäste.

Der Torjägerin gelangen damit in ihrer ersten Saison für den Klub aus der Messestadt in den bisherigen neun Pflichtspielen bereits 16 Tore.

Eine Pokal-Überraschung gab es in Vöcklabruck: Das Team aus der Frauenklasse Süd/West bezwang den höherklassigen Landesligisten Windischgarsten 6:3. Zu einer klaren Sache wurde der Cup-Auftritt von Geretsberg in Kefermarkt: Beim 11:0 der Mannschaft von Trainer Andreas Meindl trugen sich acht verschiedene Kickerinnen in die Schützenliste ein.

Ebenfalls weiter im Bewerb ist Titelverteidiger Kleinmünchen 1b. Auswärts in Garsten gelang mit einem 4:3-Erfolg die Revanche für die 1:3-Niederlage in der Meisterschaft vor drei Wochen.

