Tag der Außenseiter?

LINZ. Morgen steigt das Landescup-Viertelfinale.

Kuranda Bild: Hörmandinger

Acht Mannschaften sind im Kampf um den Titel im Baunti-Landescup noch im Rennen – am morgigen Dienstag gehen die Viertelfinal-Paarungen über die Bühne.

Ganz klar ist die Ausgangsposition in Wels: Windischgarsten aus der 1. Klasse Ost ist bei OÖ-Ligist WSC/Hertha Wels (19.30 Uhr) krasser Außenseiter.WSC/Hertha-Coach Stefan Kuranda wird den Unterhausklub aber keinesfalls unterschätzen: "Jede Mannschaft, die es in das Viertelfinale schafft, muss man ernst nehmen." Ein echtes Derby gibt es in Linz: OÖ-Ligist Edelweiß Linz empfängt Landesligist Admira Linz (19 Uhr). Wir sind gut drauf, trauen uns viel zu", sagt Admira-Sektionsleiter Raphael Alic. Spiel des Jahres ist es für ihn keines: "Da ist das Derby gegen St. Magdalena wichtiger."

Auf einen Sterntag hoffen auch die Landesligisten Mondsee und St. Martin/M.: Für die Mühlviertler geht es gegen Wallern (19 Uhr), der West-Klub muss zu Oedt (16 Uhr).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema