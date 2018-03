Steyr, LASK Juniors und Stadl-Paura wollen in die neue zweite Liga

LINZ. Vor der entscheidenden Regionalliga-Frühjahrssaison gibt es noch einige Fragezeichen.

Zwei Vereine, ein Ziel: Vorwärts Steyr und LASK Juniors wollen aufsteigen. Bild: Moser

Am Freitag beginnt das wohl spannendste Frühjahr in der Geschichte der Fußball-Regionalliga. Aufgrund der im Sommer anstehenden Ligen-Reform dürfen aus der Regionalliga Mitte drei Teams fix aufsteigen. Trotzdem gibt es noch einige Fragezeichen. Die OÖN geben vor dem Drittliga-Frühjahrsauftakt die wichtigsten Antworten.

Welche Mannschaften aus der Region Mitte wollen nach oben?

Neben Winterkönig Lafnitz, den Sturm Graz Amateuren (4.), Allerheiligen (7.) und Austria Klagenfurt (8.) haben auch die OÖ-Klubs Vorwärts Steyr (2.), LASK Juniors (6.) und Stadl-Paura (13.) ihr Interesse an der neuen zweiten Liga bekundet. Diese sieben Vereine aus der Regionalliga Mitte haben erste Unterlagen bei der Bundesliga abgegeben. Aufsteigen können sie aber erst, wenn sie neben der sportlichen Qualifikation auch die Lizenz erhalten. Ein Lizenzansuchen muss bis 15. März eingereicht werden.

Können sich mehr als drei Mannschaften pro Regionalliga Hoffnungen auf einen Aufstieg machen?

Da in der Regionalliga West kein Verein aufsteigen will, würden Plätze für die zweite Liga übrig bleiben. Laut OÖN-Informationen werden diese aber sicher nicht mit Vereinen aus anderen Regionalligen aufgefüllt. Die neue zweite Liga, die mit 16 Klubs an den Start gehen hätten sollen, würde dann einfach mit 14 Vereinen gespielt werden. Die Relegation entfällt, das Schlusslicht der aktuellen Sky Go Erste Liga ist fix gerettet.

Warum dürfen nicht mehr Mannschaften aufsteigen?

Weil das massive Auswirkungen auf das Unterhaus des jeweiligen Bundeslandes hätte. Außerdem ist in einem Bundesliga-Beschluss ganz klar festgelegt, dass nur drei Mannschaften aus einer Regionalliga aufsteigen. Das wurde auch beim letzten Lizenz-Workshop gegenüber den Drittliga-Funktionären noch einmal klar betont.

Wie sieht es mit dem TV-Vertrag aus?

Das steht noch in den Sternen. Die Bundesliga hat erst am 13. Februar eine Ausschreibung der TV-Rechte auf Ihrer Homepage online gestellt. Nach OÖN-Informationen gibt es bis dato lediglich einen Bewerber: Der ORF soll ein Angebot abgegeben haben, das Bezahl-Fernsehen SKY befindet sich noch in Warteposition. Ob wöchentlich eine Torparade ausgestrahlt wird oder es sogar Livespiele geben wird, steht noch nicht fest. Eines ist fix: Wenn ein TV-Vertrag zustande kommt, wird es für die Klubs bedeutend weniger Geld geben, als in den Jahren zuvor.

Gibt es weitere Unsicherheiten?

Ja. Neben dem TV-Vertrag fehlt auch noch ein Ligasponsor. Am 20. März gibt es eine Klubkonferenz der Erste-Liga-Klubs bei der Bundesliga in Wien, wo unter anderem die Zentralvermarktung der Liga auf der Agenda steht. Zudem gibt es aufgrund der Unsicherheit über die Mannschaftsanzahl in der Liga noch keinen genauen Spielplan.

Ist eine Budget-Planung überhaupt schon möglich?

Aufgrund vieler Fragezeichen ist es nicht nur für die aktuellen Erste-Liga-Klubs, sondern auch die möglichen Aufsteiger schwierig, ein endgültiges Budget zu erstellen. Was die Klubs bisher wissen: 50.000 Euro gibt es für die Teilnahme an der neuen zweiten Liga von der Bundesliga, weitere 50.000 Euro für den Österreichertopf. Vorwärts Steyr würde im Falle eines Aufstiegs aus eigenen Kräften das Budget leicht erhöhen. "Unser Ziel muss es sein, bei einem Aufstieg ein Budget von einer Million Euro zu erreichen", sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem Liga-Start.

