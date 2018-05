Stadl-Paura hat neuen Trainer gefunden

STADL-PAURA. Markus Waldl übernimmt im Sommer den Drittliga-Dreizehnten ATSV Stadl-Paura.

Markus Waldl. Bild:

Nach dem Rücktritt von Erich Renner musste sich Regionalligist ATSV Stadl-Paura nach einem neuen Trainer umsehen. Den hat man jetzt gefunden: Markus Waldl wird ab Sommer den Drittliga-Dreizehnten übernehmen.

Der jetzige Interimstrainer Christoph Brummayer rückt wieder in die zweite Reihe und wird als Co-Trainer fungieren. "Christoph und Markus sind beste Freunde, deshalb war es für uns die ideale Lösung", sagt Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger. Waldl, 45-jähriger UEFA-A-Lizenz-Inhaber, gibt nach zweijähriger Auszeit sein Comeback in der Coaching-Zone: Zuletzt war er 2016 beim SC Marchtrenk tätig, davor saß Waldl unter anderem bei Sattledt, Bad Wimsbach, Grieskirchen, Traun und Lambach auf der Betreuerbank.

Bei seiner neuen Aufgabe wird sich im Sommer einiges verändern. Stöttinger: "Vor allem in der Defensive müssen wir uns nach Verstärkungen umsehen." Der Klub will in der Regionalliga wieder besser performen, als in dieser Spielzeit. Ein freiwilliger Gang in die OÖ-Liga ist momentan kein Thema.

