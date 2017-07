Stadl-Paura-Stürmer gibt 1860 München einen Korb

Fußball: Mario Petter wechselt nicht zum abgestürzten deutschen Traditionsklub

Mario Petter beim Probetraining von 1860 München Bild: Rudi Knoll

Mario Petter, der sich im Trainingslager in Obertraun für 1860 München empfehlen wollte, wird nicht zum in die Regionalliga abgestürzten Fußball-Traditionsklub wechseln. Der ATSV-Stadl-Paura-Stürmer hat „Löwen“-Trainer Daniel Bierofka gestern abgesagt. Der Grund: „60“ hatte Petter ziemlich lange hingehalten. Außerdem sei nicht der Eindruck entstanden, dass ihn der Verein aus München wirklich will.

Aktuell spielt bei den „Löwen“ ein anderer Stürmer vor. Der Ex-Freiburger Amir Falahen (24) absolviert ein Probetraining.

