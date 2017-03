St. Florians Neuzugang arbeitet immer noch für seinen Ex-Klub Blau-Weiß

SANKT FLORIAN. Fabian Schnabel und Co. treffen heute im OÖ-Derby auf Pasching/LASK.

Schnabel im Arbeitseinsatz Bild: (Privat)

Erst in der Winter-Übertrittszeit kam Fabian Schnabel von Erste-Liga-Klub Blau-Weiß Linz zu Fußball-Regionalligist St. Florian – bereits jetzt ist der 23-Jährige beim Tabellenelften der große Hoffnungsträger im Kampf um den Klassenerhalt.

In der Vorwoche gelang dem Winter-Neuzugang im Auftaktspiel gegen Schlusslicht ATSV Woflsberg (1:0) schon nach einer Minute das Goldtor. Heute (19 Uhr) hofft St.-Florian-Trainer Mario Messner im OÖ-Derby gegen Tabellennachbar Pasching/LASK auf weitere Schnabel-Treffer.

Kurios: Trotz seiner neuen Aufgabe bei St. Florian arbeitet Schnabel immer noch für seinen Ex-Klub: Der gebürtige Passauer ist nämlich beim blau-weißen Partner "print&wear" beschäftigt und dabei auch für die Bedruckung von Blau-Weiß-Linz-Fanartikeln zuständig. Das ist aber die einzige Verbindung zu seiner alten Wirkungsstätte. "Ich bin froh, dass ich in St. Florian bin. Der Verein setzt auf mich", so Schnabel.

Ähnlich wie bei Blau-Weiß geht es auch bei St. Florian um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Schnabel: "Wir stehen zu Unrecht hinten. Die Mannschaft hat viel mehr Qualität."

Mit einer qualitativ starken Mannschaft bekommt es heute auch Gurten zu tun: Die Innviertler gastieren bei Top-Team Hartberg. Nach dem 3:1 gegen Vorwärts Steyr in der Vorwoche reist das Neuhofer-Team als beste Heimmannschaft an – auswärts wurden in der bisherigen Saison aber nur fünf Punkte geholt.

