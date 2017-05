Sportchef hört auf

GRIESKIRCHEN. Regionalliga: Grieskirchens Sportchef Ronald Scharschinger wird im Sommer den Drittligisten verlassen.

Ronald Scharschinger war bei Grieskirchen als Trainer und Sportchef tätig. Bild: OÖN

Für Schlusslicht Grieskirchen geht es heute (19 Uhr) in der Regionalliga gegen Allerheiligen um die wohl letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt. Das Duell gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wird auch eines der letzten Spiele von Ronald Scharschinger als Sportchef von Grieskirchen sein – der 51-Jährige hört im Sommer auf. Die OÖN haben nachgefragt:

OÖNachrichten: Zuletzt wurde spekuliert, dass Sie im Sommer Grieskirchen verlassen werden. Was ist dran an diesen Gerüchten?

Scharschinger: Ja, das stimmt. Ich höre im Sommer auf. Das habe ich mit Präsident Thomas Altendorfer schon so abgesprochen. Auch die Mannschaft habe ich bereits darüber informiert.

Das kommt doch überraschend ...

Ich bin selbstständig, habe zuletzt einfach gemerkt, dass die Zeit für eine Veränderung gekommen ist.

Wie sieht Ihr Resümee nach zwölf Jahren bei Grieskirchen aus?

Ich glaube, wir haben einiges erreicht. Ich habe den Verein im Winter 2004 in der OÖ-Liga übernommen und in der darauffolgenden Saison in die Regionalliga geführt. Dort spielten wir dann zwei Jahre, waren auch nach dem Abstieg in die OÖ-Liga nie schlechter als Sechster. Das ist eine richtig starke Bilanz.

Nach dem Aufstieg in die dritte Liga droht jetzt der sofortige Abstieg in die OÖ-Liga. Könnte der Verein das verkraften?

Ich glaube schon, die OÖ-Liga wäre für Grieskirchen kein Beinbruch. Mit der Strategie des Vereins für die Zukunft beschäftige ich mich aber nicht. Ich werde auch an der Zusammenstellung der Mannschaft für die kommende Saison nicht mehr mitwirken.

Glauben Sie denn noch an das Wunder Klassenerhalt?

Bei jeder Auswärtsfahrt wurde ich bisher gefragt, warum wir Letzter sind. Wir waren immer knapp dran, hatten leider nicht das nötige Glück. Ich glaube immer noch an die Mannschaft.

Für Ihre erfolgreiche Visitenkarte bei Grieskirchen wäre ein Liga-Verbleib auch ein würdiger Abschluss, oder?

Ich denke, meine Arbeit wird auch so gewürdigt. Es haben sich auch schon einige Vereine bei mir gemeldet. Vielleicht trete ich schon im Sommer wieder eine neue Aufgabe an.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema