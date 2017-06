Spielgemeinschaft endet vor Gericht

LINZ. Relegation: FC Stahl Westbahn vor Duellen um den Aufstieg "zerrissen".

Es ist Relegationszeit. Bild: LUI

Jetzt geht’s um die Wurst im Fußball-Unterhaus. Beginnend mit dem heutigen Duell ATSV Vorchdorf gegen Doppl/Hart entscheidet sich für 26 Teams die Liga-Zugehörigkeit in der kommenden Saison. Verlängerung, Elfmeterkrimis, Auf- oder Abstieg – die Relegation kennt keine Gnade. Manchmal nicht einmal in den eigenen Reihen.

Die in der 2. Klasse Mitte angesiedelte Spielgemeinschaft FC Stahl Westbahn Linz, die morgen (18 Uhr) Haidershofen/Behamberg (1. Ost) empfängt, endet vor Gericht. Westbahn klagt den ungeliebten Partner FC Stahl wegen Nichterfüllung von Zahlungen, die mit dem Spielbetrieb verbunden sind. Der Streitwert beziffert sich auf 8000 bis 10.000 Euro. "Vertraglich wurde nichts vereinbart", gab sich Stahl-Obmann Manfred Wolfs-egger schon vor ein paar Monaten im OÖN-Gespräch gelassen. Der oberösterreichische Verband hat in dieser Causa bereits ein Machtwort gesprochen. Sollte der Aufstieg in die 1. Klasse gelingen, würde Westbahn das Ticket erben. Der FC Stahl müsste dann eigenständig in der 2. Klasse anfangen.

Jetzt hat aber noch zwei Mal der Sport das Wort. FC Stahl Westbahn Linz erwartet 600 bis 800 Zuschauer beim Heimspiel. "Wir sind Außenseiter, aber der hat sich ja bekanntlich schon oft in der Relegation durchgesetzt", sagt Franz Wolmuth, der sportliche Leiter von Westbahn.

