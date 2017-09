Spiel der Woche: Partner im Nachwuchs, Gegner in der Liga

ALLHAMING. Bezirksliga Süd: Allhaming und Sipbachzell ziehen im Nachwuchsbereich an einem Strang.

Erik Eichmair machte in der Nachspielzeit (92.) den Ausgleich. Bild: Moser

Im "OÖN-Spiel der Woche" kam beim 1:1 zwischen Allhaming und Sipbachzell ganz besondere Derby-Stimmung der beiden Nachbarorte auf. Denn es ist das einzige Kräftemessen der beiden Vereine – in allen Nachwuchsklassen bilden Allhaming und Sipbachzell nämlich eine Spielgemeinschaft. "Das haut wirklich sehr gut hin, dieses Modell gibt es schon seit zwölf Jahren bei uns", erklärt Sipbachzell-Sektionsleiter Martin Mühlgrabner. "So ist gewährleistet, dass auch jeder in der richtigen Altersgruppe spielen kann."

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf zwischenmenschlicher Ebene. "Wir haben dadurch klarerweise ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Auf dem Feld war es teilweise zu freundschaftlich", spricht Mühlgrabner mit einem Augenzwinkern den späten Ausgleich (92.) der Hausherren an. Trotz des Punktgewinns in letzter Minute war Allhaming-Trainer Rainer Kührer, einst als Spieler bei der SV Ried, nicht zufrieden: "Der Gegner war bissiger, hat den Sieg mehr gewollt. Das einzig Positive ist heute, dass wir einen Punkt geholt haben."

Die Gäste führten seit der 23. Minute durch Fabian Riegler, hatten schon die drei Punkte vor Augen. In den nächsten Wochen darf dann hoffentlich im Nachwuchsbereich wieder gemeinsam gejubelt werden.

