Spiel der Woche: "Ohne Tore gewinnst du keine Spiele"

BAUMGARTENBERG. 2. Klasse Nordost: Arbing gelingt mit 2:0-Erfolg in Baumgartenberg Sprung an Tabellenspitze

Arbings Matthias Derntl (li.) gegen Baumgartenbergs Jakob Burian Bild: Berles

Vor heimischem Publikum wollte Baumgartenberg im "OÖN-Spiel der Woche" gegen Arbing den ersten vollen Erfolg einfahren. Richtig Fahrt nahm die Partie aber erst nach der Pause auf. In der 50. Minute ging Arbing durch ein Traumtor von Michael Windischhofer in Führung. "Ein Sonntagsschuss am Samstag, genau ins lange Kreuzeck", sagte Baumgartenberg-Coach Thomas Rechberger. "Die Leistung war gut, wie schon in den vergangenen drei Spielen."

Aber erneut konnte man nichts Zählbares mitnehmen. Die beste Möglichkeit für die Hausherren wurde neben das Tor gesetzt. "Das ist derzeit unser großes Problem, wir schießen keine Tore", so ein etwas ratloser Trainer, der seit vier Partien auf den ersten Treffer wartet. In der Nachspielzeit kam es dann noch schlimmer für die Baumgartenberger. Nach Foul am starken Windischhofer gab Referee Imsirovic Elfmeter und zückte zusätzlich die Rote Karte. "Eine harte Entscheidung, Gelb hätte auch gereicht", sagte Arbing-Trainer Karl Ebner, der sich über den Sieg "im erwartet knappen Derby" freuen kann. Patrick Koppler (94.) verwandelte den Strafstoß zum 2:0-Endstand. Arbing lacht von der Tabellenspitze.

